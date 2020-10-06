Toplum ahlakını dinamitleyen yapımlara imza atan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de tepki çeken programı arasında Survivor geliyor. Söz konusu sözde yarışma programı Survivor’da kadın ve erkek yarışmacıların aynı adada baldırı çıplak bir vaziyette aylarca kalması pek çok kesim tarafından eleştirilmekte.

TV 8 yarışm programları

Yurtdışından devşirdiği sözde programları Türkiye’deki izleyicilere pazarlayan Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV 8’de yayınlanan Masterchef Türkiye adlı sözde yemek yarışmasında katılan yarışmacılar arasındaki kıskançlık, birbirinin arkasından iş çevirmenin yanında türlü çeşitli entrika oyunları ile özellikle de gençlere kötü örnek teşkil etmekte.

Televizyon ekranlarında ünlü olmak için olmadık senaryoların çevrildiği TV 8’de yeri geliyor, kavgalar yeri geliyor küfürler havada uçuşuyor. Saygının, örf ve adetlerin unutulduğu bu programlarda meşhur olmak için yarışmaya katılanların küfür etmesi, bir başkasına hakaret etmesi çok normal bir şey diş gibi gösteriliyor ve bu rezillikler üzerinden reyting elde etmenin derdine düşülmekte.

TV 8 dizileri

Türk aile yapısını bozacak yayınlar yapan Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8'de yayınlanmaya başlayan Kırmızı Oda isimli dizi, vatandaşların büyük tepkisini çekti. TV 8 Kırmızı Oda isimli dizide Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun psikiyatri kliniğine gelen ve tedavi gören danışmanlarının gerçek hikayeleri anlatılıyor. Dizide hasta mahremiyeti ayaklar altına alınıyor. TV 8’de bir başka rezil program da doya doya moda adlı program. Moda adı altında sergilenen ahlaksızlıklar. Sanat adı altında moda programlarında kültürümüze ne de toplum aile yapımıza uygun olmayan giyim kuşamlar, seviyesizlik moda programı adı altında yutturulurken gelenek, görenek, milli ve manevi değerlerden bi haber olan TV 8 sahibi de küresel şer odaklardan devşirdiği kanserimsi programlarla milleti zehirlemeye devam ediyor.

TV 8 canlı

Ahlaksız programların kol gezdiği TV 8 canlı olarak Youtube üzerinden yayınlandığı gibi kanalın sitesi üzerinden de TV 8 canlı yayın olarak izlenilmekte.