'Tuzluk' vekil CHP ve İYİ Parti'yi karıştırdı! 'Olsun-olmasın' kavgası

CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun, AK Parti içerisindeki 'tuzluk' vekiller arasında bulunan İdris Naim Şahin'in CHP- İyi Parti'nin ortak adayı olacağı iddiasıyla ilgili "Biz olmaması için üst düzeyde her türlü mücadeleyi kendi içimizde vermek için uğraş veriyoruz" dedi.

2013 yılındaki 17-25 Aralık hükümete darbe operasyonları sırasında AK Parti'den istifa ederek tarafını belli eden 'tuzluk' vekillerden İdris Naim Şahin’in 31 Mart seçimlerinde, Ordu'da İyi Parti ve CHP'nin Belediye Başkan adayı olacağı konuşuluyor.

CHP yetkilileri, Şahin'le görüşmelerin yapıldığını doğrulamıştı. İyi Parti Genel Başkanı Akşener, ise partisinin Ordu il teşkilatının, Şahin'in aday gösterilmesini çok istediğini ancak kendisinin Şahin'le şu ana kadar bir görüşme yapmadığını ifade etmişti.

Şahin: Görüşmeler sürüyor

Eski İçişleri Bakanı Şahin, adaylıkla ilgili BBC Türkçe'ye danışmanı aracılığıyla, iki parti arasındaki ittifak görüşmelerinin sürdüğü bir aşamada, açıklama yapacak bir durum olmadığını iletmişti.

Şahin’in aday olup olmayacağı konusunda Artı Gerçek'in sorularını cevaplayan CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun kendilerine bu konuda iletilmiş bir bilgi olmadığını belirterek “İttifakı yukarıdaki genel başkan yardımcıları düzeyinde iki kişi yürütüyor. Bize bu konuda söylenmiş veya iletilmiş bir şey yok. Beklemedeyiz sadece” dedi.

"Aday olmaması için mücadele ediyoruz"

Şahin’in CHP'den aday gösterilmesi durumundaki tavrı sorulan Furtun, şu cevabını verdi: “Burada ilçelerde İYİ Partili ve bizim arkadaşlarımız birlikte çalışıyor. Ona zarar vermek istemiyoruz. Biz olmaması için üst düzeyde her türlü mücadeleyi kendi içimizde vermek için uğraş veriyoruz.”

Akşener'den 'İdris Naim Şahin' açıklaması

Gün içeriside konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile yerel seçimde yapılan iş birliğinde Ordu'nun olmadığını belirterek, İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin'in Ordu'dan ortak aday olacağı iddiaları ile ilgili "İdris Bey'i bizim il başkanımız ve Ordu teşkilatımız çok istiyor. Ama yine bildiğim kadarıyla İdris Naim Şahin, CHP ile işbirliği şartı ile aday olmak istiyor. Ama bunlar hep bana söylenenler" ifadelerini kullandı.