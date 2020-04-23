  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tuzluca’da köy çocuklarına hediye dağıtıldı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla köy çocuklarına hediye dağıtımı yapıldı.

2020-04-23 10:20:27 -
Tuzluca’da köy çocuklarına hediye dağıtıldı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla köy çocuklarına hediye dağıtımı yapıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Ozan Malkoç ve Şube Müdürü Hayati Çelikten’in "Minik Yüreklere Bir Oyuncak" projesi kapsamında korona virüs salgınından dolayı iptal edilen 23 Nisan Etkinliklerinin buruk yaşanmaması için gönüllü personeller tarafından köylerde ikamet eden 300 öğrenciye hediye verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı