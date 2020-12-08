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Spor Tuzlaspor, Eskişehir'i rahat geçti
Spor

Tuzlaspor, Eskişehir'i rahat geçti

TFF 1'nci ligi 13'ncü hafta karşılaşmasında Tuzlaspor deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 22:05:00 -
Tuzlaspor, Eskişehir'i rahat geçti

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Eskişehirspor ile Tuzlaspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 59. dakikada Onay Kutay Kurt ve 69. dakikada Thuram'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Öte yandan ev sahibi takımda Furkan Balaban, 47. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Tuzlaspor bu sonuçla puanını 24'e yükselterek 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 9. yenilgisini alan ve henüz galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor ise 1 puanda kaldı.

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