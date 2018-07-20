Tuzla'daki zehirli koku olayıyla ilgili flaş gelişme!



Tuzla'da 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kokuyla ilgili 10 şüphelinin “çevreyi kasten kirletmek” ve “bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçlarından toplamda 6,5'ar yıla kadar hapsi istenirken, bir şüphelinin ise “suçu bildirmeme” suçundan 1 yıla kadar hapsi talep edildi.

Habertürk'ün haberine göre; 10 şüphelinin “çevreyi kasten kirletmek” ve “bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçlarından toplamda 6,5'ar yıla kadar hapsi istenirken, bir şüphelinin ise “suçu bildirmeme” suçundan 1 yıla kadar hapsi talep edildi.