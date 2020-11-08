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Aktüel Tuzla'daki cinayetin şüphelisi yakalandı
Aktüel

Tuzla'daki cinayetin şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 14:44:24 -
Tuzla'daki cinayetin şüphelisi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, bir kişiyi darbedip şişeyle kafasına vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.B'nin (62), 29 Ekim'de Orhanlı Mahallesi Çayırlar Caddesi'nde öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerasının görüntüleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli Sinan S. (35), 30 Ekim'de Mescit Mahallesi İnkılap Caddesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve uyuşturucu bağımlısı olduğu, olay günü alkol kullanmaması konusunda tartıştığı E.B'yi darbedip başına alkol şişesiyle vurarak öldürdüğü belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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