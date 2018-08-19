Tuzla'da kurban pazarı karıştı! Polis biber gazı kullandı

İstanbul Tuzla'da Aydınlı Mahallesi'nde bulunan kurban satış alanında kurban kesimini yapacak kişiler konusunda düşülen anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Kurban satıcıları ile çadır görevlileri arasındaki gerginlik kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, TOMA ile önlem alırken kavga eden taraflara biber gazı ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.