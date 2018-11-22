Tuzla'da inşaatta çökme

Tuzla'da yapımı devam eden binanın 7 ve 8'inci katında çökme meydana geldi.



Tuzla Aydıntepe Mahallesi Çamlık Sokak'ta yapımı devam eden binanın 7 ve 8'inci katına beton döküldü.Ancak bir anda çökme yaşandı. Çevrede panik yaşanırken polis geniş güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken en üst katları çöken inşaatta yıkım yapılacağı belirtildi.