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Aktüel

Tuzla’da dezenfektan üretimi yapan fabrikada korkutan yangın

Tuzla’da bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 00:00:08 -
Tuzla’da dezenfektan üretimi yapan fabrikada korkutan yangın

Tuzla’da bir kimya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bir işçi dumandan etkilendi.


Edinilen bilgiye göre, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında dezenfektan ve hijyen malzemeleri üretiminde önemli rol oynayan kimya fabrikalarının bulunduğu Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir fabrikada saat 21.45 sıralarında yangın çıktı. Vardiya değişimi saatinde çıkan yangında üretim tesisinde çok kişinin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, alevlere müdahale etmek isteyen Ramazan Bal isimli bir işçi yoğun dumandan etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alırken, ekiplerin soğutma çalışması saatlerce devam etti. Dumandan etkilenen işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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