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Gündem Tuzla'da askeri alan içinde patlama
Gündem

Tuzla'da askeri alan içinde patlama

Tuzla Piyade Okulu içinde bulunan 41. Bakım Müdürlüğü içinde AR-GE Merkezinde bilinmeyen bir sebeple patlama oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 04:33:00 -
Tuzla'da askeri alan içinde patlama

Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı içinde bulunan 41.Bakim Müdürlüğü'ndeki AR-GE bölümünde bilinmeyen bir sebeple patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor. Yaşanan patlamanın mühimmat patlaması sonucu yaşandığı iddia edildi.

Yaralı yok

İlk belirlemelere göre olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Yorumlar

Alp

Hayrdır oğlum laaaan! Keseriz,zz
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