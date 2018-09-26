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Tuzla'da aku fabrikasında yangın çıktı

Orhanlı'da bulunan bir akü firmasına ait fabrikada yangın çıktı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:28
Tuzla'da aku fabrikasında yangın çıktı

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadaki işçilerini kısa sürede tahliye eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında maddi zarar gören fabrikanın son durumu havadan görüntülendi.

Tuzla Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir akü fabrikasında yangın çıktı. İçinde kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına ilk müdahaleyi Organize Sanayi bölgesinin itfaiye ekipleri yaptı. Ekipler tarafından fabrikada bulunan işçiler kısa sürede tahliye edildi.

DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ
Fabrikadan yükselen yoğun dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülebilirken olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bulundu.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan yangında zarar gören fabrikanın son durumu da havadan görüntülendi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 17:28
  1. Ankara
  2. orhanlı
  3. tuzla

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