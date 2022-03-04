Tuzla fayı nereden geçiyor? İzmir Tuzla fay haritası

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 3 yıllık bir süre içerisinde İzmir fayı, Gülbahçe fayı, Yağcılar fayı, Seferihisar fayı ve Tuzla fayı olmak üzere beş fayın incelendiğini söyledi.

İzmir Tuzla fayında kaç büyüklüğünde deprem olur?

Bu fayın üreteceği en büyük depremin 7.1 civarında olacağını söyleyen Sözbilir, "Türkiye’deki fayların önemli bir bölümü yerleşim alanlarından geçiyor. Tuzla fayı da Doğanbey’den başlıyor. Kuzeye doğru Çatalca, Orhanlı gibi köylerden geçerek Gaziemir ve Menderes taraflarından Konak ve Bornova’ya kadar uzanıyor" dedi.

Tuzla fayı deprem ürettiğinde 10 bin civarı can kaybı olabileceğini aktaran Sözbilir, "Bu tür değerlendirmeler İzmir fayı için yapıldığında 6.6 büyüklüğünde bir deprem üretilirse yaklaşık 10-15 bin kişinin hayatını kaybetmesi söz konusu olabilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Sözbilir şu şekilde konuştu: "Bugüne kadar 150 civarında fay kesilerek incelendi. Bu fayların bir kısmında deprem zamanının yaklaştığı ortaya çıktı. İzmir özelinde Tuzla ve Seferihisar gibi fayların uzun süredir deprem üretmediği ortaya çıkmış oldu. Örneğin Gülbahçe fayı en son 1389’da deprem üretmiş. Üzerinden 600-700 yıllık bir süre geçmiş durumda. İzmir fayında biraz daha şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. En son depremin 1688 yılında olduğunu düşünürsek, henüz 300-350 yıllık bir süre geçmiş ama fayın deprem üretme aralığı daha geniş. Dört üniversite ile birlikte Gümüldür fayı, Mordoğan fayı, Kemalpaşa fayı, Bergama fayı gibi 9 fay üzerinde daha çalışma yapacağız."

İzmirTuzla fayı nereden geçiyor?

İzmir’de yıkıma neden olan depremin merkez üssü; Küçük Menderes Fayı, Tuzla Fayı ve Samos Fayı’nın kesişim noktasında yer alıyor. Bu faylar daha önce de şiddetli depremlere neden olmuştu. İzmir’in güneybatısında Cumaovası ile Doğanbey burnu arasında Kuzeydoğu-Güneybatı genel doğrultulu bir yapısal hat şeklinde uzanır. Güneybatıya doğru doğrultusu kuzeye dönen bu çizgisellik, doğu ucunda Cumaovası Fayı’na birleşir. Batı ucuna rastlayan Doğanbey burnunda ise fay Ege Denizi’ne ulaşır.