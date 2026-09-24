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Bursa'da dev hamle! TEKNOSAB'da 210 milyon dolarlık Lojistik Park'ın temeli atıldı!

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Bursa'da dev hamle! TEKNOSAB'da 210 milyon dolarlık Lojistik Park'ın temeli atıldı!

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçirilen TEKNOSAB'da, kentin üretim ve ticaret altyapısını güçlendirecek yaklaşık 210 milyon dolar değerindeki Lojistik Park projesinin temeli törenle atıldı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız da katıldı.

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Foto - Bursa'da dev hamle! TEKNOSAB'da 210 milyon dolarlık Lojistik Park'ın temeli atıldı!

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Türkiye'nin yüksek teknolojili üretim merkezi olarak hayata geçirilen TEKNOSAB'da, kentin üretim ve ticaret altyapısını yeni bir seviyeye taşıyacak Lojistik Park projesinin temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende; eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, milletvekilleri, yerel yönetim temsilcileri ve iş dünyası bir araya geldi. Tören öncesinde TEKNOSAB'da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgenin özellikle yer altı altyapısının kendisini etkilediğini belirterek, TEKNOSAB'ı "yeni nesil bir OSB" ve "Türkiye Yüzyılı'nın OSB'si" olarak tanımladı.

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Foto - Bursa'da dev hamle! TEKNOSAB'da 210 milyon dolarlık Lojistik Park'ın temeli atıldı!

TEKNOSAB'ın fiber optik altyapıdan enerji sistemlerine kadar bütünleşik biçimde planlandığını belirten Yılmaz, bölgenin ortak akıl ve ortak finansman anlayışıyla hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın şahsında projede emeği geçenleri tebrik eden Yılmaz, TEKNOSAB'ın dijital ve yeşil dönüşüm hedefleriyle örtüştüğünü söyledi. Bursa'nın Türkiye'de sanayinin öncü şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bursa'ya öncü olmak yakışır, lider olmak yakışır, örnek olmak yakışır" değerlendirmesinde bulundu. Bursa'nın yaklaşık 20 milyar dolarlık ihracat düzeyiyle Türkiye'nin en büyük ihracatçı şehirleri arasında yer aldığını dile getiren Yılmaz, TEKNOSAB'ın bu güçlü üretim altyapısının geleceğe dönük vizyonunu oluşturduğunu kaydetti. TEKNOSAB'da 30 civarında firmanın üretime başladığını, bu firmaların yatırımlarının 60 milyar liraya, istihdamın ise 7 bin 500 kişiye ulaştığını aktaran Yılmaz, 2026 yılı sonuna kadar üretimdeki firma sayısının 42'ye, toplam yatırımın 100 milyar liraya, istihdamın ise 9 bine çıkmasının öngörüldüğünü söyledi.

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Foto - Bursa'da dev hamle! TEKNOSAB'da 210 milyon dolarlık Lojistik Park'ın temeli atıldı!

Lojistiğin günümüzde rekabet gücünün en kritik unsurlarından biri haline geldiğini belirten Cevdet Yılmaz, TEKNOSAB içinde böyle bir merkezin kurulmasının son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Lojistik Park'ın demiryolu, otoyolu ve liman bağlantılarıyla sanayi ürünlerinin pazarlara daha hızlı ve daha düşük maliyetle ulaştırılmasına katkı sağlayacağını kaydeden Yılmaz, projenin Türkiye'nin üretim merkezlerini limanlara bağlama hedefleriyle de örtüştüğünü söyledi. Yılmaz, daha temel atma aşamasında önemli şirketlerin projede yer almak istemesinin yatırımın potansiyelini ortaya koyduğunu belirterek, Lojistik Park'ın zaman içinde çok güçlü bir lojistik merkez haline geleceğini ifade etti.

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Foto - Bursa'da dev hamle! TEKNOSAB'da 210 milyon dolarlık Lojistik Park'ın temeli atıldı!

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da Bursa iş dünyasının alınan kararları hızla uygulamaya geçiren güçlü bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Dünyada ülkeler kadar şehirlerin de yoğun bir rekabet içinde bulunduğunu belirten Ala, Bursa'nın üretim, ihracat ve ticaret kapasitesiyle Türkiye'nin en önemli ekonomik merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. BTSO'nun hayata geçirdiği projelere değinen Ala, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve yönetimini ortaya koydukları vizyoner çalışmalar dolayısıyla tebrik etti. Geleceğin ekonomisinde vizyon sahibi şehirlerin öne çıkacağını dile getiren Ala, "Vizyon olmadan bugünkü dünyada hak ettiğimiz yeri almamızın imkanı yoktur. Vizyoner projeleri sonuna kadar destekleriz. İhtiyacımız olan geleceğe ilişkin bir söz, vizyon, proje ve programdır." ifadelerini kullandı.

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Foto - Bursa'da dev hamle! TEKNOSAB'da 210 milyon dolarlık Lojistik Park'ın temeli atıldı!

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Bursa'nın ekonomi tarihinde iz bırakacak büyük bir projenin daha hayata geçtiğini söyledi. Bursa'nın yüzyıllardır üretim, ticaret ve girişimciliğin merkezinde yer aldığını belirten Burkay, küresel ekonomide üretimin, ticaret yollarının, teknolojinin ve sermayenin yön değiştirdiği bir dönemde şehirlerin kendi geleceklerini bugünden planlaması gerektiğini ifade etti. BTSO olarak 2013 yılından bu yana 60'ı aşkın projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden İbrahim Burkay, TEKNOSAB'ın da Bursa sanayisinin yüksek teknoloji, ölçek ekonomisi ve ihracat odaklı üretime geçişinin temel projelerinden biri olduğunu söyledi. TEKNOSAB'da yenilenebilir enerji kaynaklarından fiber optik iletişim altyapısına, su ve doğal gaz hatlarından yer altı beton galeri sistemine kadar tüm altyapının kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla kurgulandığını belirten Burkay, bölgenin şimdi çok daha kapsamlı bir ekosistemle tamamlandığını anlattı.

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