Bursa'da dev hamle! TEKNOSAB'da 210 milyon dolarlık Lojistik Park'ın temeli atıldı!

TEKNOSAB'ın fiber optik altyapıdan enerji sistemlerine kadar bütünleşik biçimde planlandığını belirten Yılmaz, bölgenin ortak akıl ve ortak finansman anlayışıyla hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın şahsında projede emeği geçenleri tebrik eden Yılmaz, TEKNOSAB'ın dijital ve yeşil dönüşüm hedefleriyle örtüştüğünü söyledi. Bursa'nın Türkiye'de sanayinin öncü şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bursa'ya öncü olmak yakışır, lider olmak yakışır, örnek olmak yakışır" değerlendirmesinde bulundu. Bursa'nın yaklaşık 20 milyar dolarlık ihracat düzeyiyle Türkiye'nin en büyük ihracatçı şehirleri arasında yer aldığını dile getiren Yılmaz, TEKNOSAB'ın bu güçlü üretim altyapısının geleceğe dönük vizyonunu oluşturduğunu kaydetti. TEKNOSAB'da 30 civarında firmanın üretime başladığını, bu firmaların yatırımlarının 60 milyar liraya, istihdamın ise 7 bin 500 kişiye ulaştığını aktaran Yılmaz, 2026 yılı sonuna kadar üretimdeki firma sayısının 42'ye, toplam yatırımın 100 milyar liraya, istihdamın ise 9 bine çıkmasının öngörüldüğünü söyledi.