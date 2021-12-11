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Yerel Tuzla Belediyesi personelinden insanlık dersi
Yerel

Tuzla Belediyesi personelinden insanlık dersi

Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi’nden geçen Tuzla Deresi’nde yaşanan olay yürekleri ısıttı. Dereyedüşen ve duvar arasındaki boşluğa sıkışan kedinin yardım çığlıklarına o sırada çevrede bulunan Tuzla Belediyesi Temizlik personeli yetişti. Uzun bir ikna çalışmasından sonra kurtarılan kedinin o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 21:53:00 -

Tuzla Deresi’nde yaşanan olay yürekleri ısıttı. Dereye düştükten sonra duvar arasına sıkışan kediyi o sırada çevrede bulunan Tuzla Belediyesi Temizlik Personeli Mehmet Teke, uzun bir ikna çalışmasından sonra kurtardı. Temizlik personeli Mehmet Teke, Tuzla’nın Evliya Çelebi Mahallesi’nde bulunan ve Şinası Dural Caddesi’nden geçen derenin üstünde bir kalabalık fark etti. Kalabalığa doğru yaklaştığında; dereden gelen kedi sesini fark etti. Derenin istinat duvarında oluşan yarık içerisinde sıkışmış kediyi kurtarmak için dereye inen Temizlik personeli, kediyi sıkıştığı yerdenuzun bir ikna çalışmalarından sonra ensesinden tutarak, dereye sarkıtılmış kovanın içine bıraktı.Vatandaşlar tarafından yukarıya çekilen kedi kurtarılmanın sevinciyle koşarak gözlerden uzaklaştı.  Daha sonra kurtardığı kediyle bir araya gelen Temizlik Personeli Mehmet Teke, “Şinasi Dural Caddesi’nden geçerken bir kalabalık gördüm. Ne olduğunu görmek için dereye inip baktım. Kedinin dereye düştüğünü gördüm. Ben de dereye inerek bir vatandaş olarak müdahale ettim” dedi. Temizlik personelinin kediyi kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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