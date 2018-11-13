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Tuz size zarar fakat ev temizliğine birebir

Başka? Sirke, limon, karbonat, boraks, arap sabunu, çamaşır sodası ve esans..

13 Kasım 2018 Salı 20:11
Tuz size zarar fakat ev temizliğine birebir


Bazı basit şeylerle, tuzla, karbonatla, sirkeyle çok etkili ve çok ekolojik temizlik yapılabilir. Üstelik ekolojik temizlik, aynı zamanda ekonomik temizliktir. Yine ekolojik ürünler, gerçekten ekonomik ürünlerdir. Bunların en ucuzlarından alınıp yapılabilir.

Sağlıklı hijyen için ne yapmalıyız?

Zehirli olmayan doğal temizlik ürünlerini kullanmalıyız. Bu temizlik ürünlerini evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bu ürünleri hazırlamada kullanacağınız ürünlere birkaç örnek verelim.

Sirke

İçeriğindeki asit; mikropları öldürür, yağı parçalar, mineral kalıntıları çözer. Ayrıca koku giderici özelliği vardır. Fayansları, halıları, kesme tahtalarını, porselen, kristal ve cam eşyalarını temizler. Lavabo ve tuvaletlerdeki pis kokuları yok edecektir.

Limon

Metalleri parlatır. Buzdolabı, fırın, kesme tahtası ve çöp kovasının kötü kokularını yok eder.

Tuz

Buzdolaplarını, kızartma tencerelerini, hasır mobilyaları ve suni çiçekleri temizler. Kumaşlardaki yağ lekelerini ve ahşap yüzeylerdeki su lekelerini çıkartır. Tencere ve tavalara yapışan yemek kalıntılarını çıkartır.

Karbonat

Beyazlatıcı ve koku giderici özellikleri vardır. Çaydanlıkları, kahve makinelerini, biberonları, kesme tahtalarını, ev aletlerini daha birçok aksesuarı temizler. Mücevherleri, çelik ve mermer yüzeyleri parlatır.

Boraks

Boraks; su, oksijen, sodyum ve bordan meydana gelir. Antiseptik, antifungal, antibiyotik, koku giderici, leke çıkarıcı ve dezenfektan özellikleri olan doğal kaynaklı bir mineraldir. Küflenmeyi önler. Tıkanan lavaboları açar.

Boraksı eczane, aktar ve temizlik ürünleri satan dükkânlardan tedarik edebiliriz.

Arap sabunu

Bu sabunlarla yapacağınız temizlik, sağlık açısından da hiçbir tehdit oluşturmaz.

Çamaşır Sodası

Sodyum karbonat adlı bir mineraldir. Katı ve sıvı yağlar, kir ve pek çok petrol ürünlerinin etkin temizleyicisidir. Aynı zamanda su yumuşatıcı ve sabun köpürtücü özellikleri de bulunur. Yakıcı özelliği nedeniyle, uygularken lastik eldiven kullanmak doğru olur.

Esans Yağlar

Bir iki damla limon, turunçgil, elma, lavanta, nane vb. yağı ile ev yapımı temizleyicilere hoş bir koku kazandırabilirsiniz.

 

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 20:11
  1. doğal ürünlerle temizlik
  2. kimyasalsız temizlik

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