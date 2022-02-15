Tuz sabunu nedir? Tuz sabunu nasıl kullanılır? Faydaları neler

Tuz sabunu nedir?

Tuz sabunu, kaya tuzu olarak da bilinen Himalaya tuzunun bir kalıp içinde sıkıştırılması sonucu elde edilen, tamamen doğal içeriğe sahip bir sabundur. Kaya tuzu sabununun içerisinde 70'i aşkın mineral bulunmaktadır. Temiz içeriği ile öne çıkan ve imalatı epey kolay olan bu eşsiz sabun, pek çok faydaya sahiptir.

Tuz sabununun faydaları nelerdir?

Tuzun kötü koku oluşumunu engellediği doğrudur bu nedenle koku yapan bölgelerinize kullanabilirsiniz. Akne, sivilce, sedef, mantar ve egzama gibi cilt hastalıklarına iyi gelir. Saçta oluşan kepeklenmeleri sonlandırır. Bakterileri öldürerek derinlemesine temizlik sağlar.

Tuz sabunu yüze iyi gelir mi?

Tuzdan imal edilen organik Kaya tuzu sabunu cildi derinlemesine temizleyip canlandırmayı sağlar. Cilt üzerinde bulunan ölü deri tabakasını temizleyip sivilce ve akne gibi cilt bozukluklarının giderilmesinde önemli derecede etkilidir.

Tuz sabunu nasıl kullanılır?

Diğer sabunların aksine tuz sabunu su ile temas ettiğinde köpürmez. Cildinizi ıslatarak cildinize uygulayabilirsiniz. Sert bir yapısı olduğundan cildinizi çizebilir bu nedenle eğer isterseniz kaya ya da Himalaya tuzunu suda eriterek cildinize sürebilirsiniz. Tuz sabununu cildinize uyguladıktan 5 dakika sonra cildinizi durulayın. Yüzünüzde sızlamalar meydana gelecektir. Daha sonra her zaman kullandığınız nemlendiricinizi ve toniğinizi uygulayabilirsiniz. Dilerseniz yıkanırken durulanma suyunuzda kullanabilir. Deodorant gibi koltuk altınıza dürebilirsiniz.