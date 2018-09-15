Tuz ocağında feci patlama! Çalışırken yandılar
Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan tuz ocağında meydana gelen şiddetli patlamada, 1'i ağır olmak üzere 3 Afgan işçi yaralandı.15 Eylül 2018 Cumartesi 15:05
Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Tepesidelik köyündeki özel bir şirkete ait tuz ocağında hazırlanan patlayıcı madde henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.
Patlamada ilk belirlemelere göre Afgan uyruklu 3 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Kayseri'ye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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