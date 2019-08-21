Tuz mağaraları sağlık turizmine kazandırılıyor

Iğdır Üniversitesi tarafından yürütülen Tuzluca Tuz Mağaraları Tuz Terapi Merkezi projesi için istişare toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda Tuzluca Tuz Mağaralarının sağlık turizmine kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılması yönünde karar alındı.

Tuz Terapi Merkezi Projesi hakkında yetkililere bilgi veren Rektör Alma, Tuz Terapi merkezlerinin dünyanın sayılı yerlerinde olduğunu belirtti. Alma, “Hayata geçirilecek Tuz Terapi projemiz KOAH, egzama, astım ve solunum yolları hastalarımız için bulunmaz bir nimet. Komşu ülke kardeş Nahçıvan’da projemizin nihai amacına uygun Tuz Terapi Merkezi mevcut. Projemiz hayata geçtikten sonra il ve ülke dışından gelecek misafirlerimizin konaklamaları için iyi bir otel gerekli olacak. Tabi sadece bununla da sınırlı kalınmayacak. Sosyal etkinlik alanları da bu derece önem arz etmektedir” dedi.