Tuz Gölü renkleniyor

Türkiye’nin en zor kitesurf yarışı, Red Bull Salt Rush, Tuz Gölü’nü renklendirmeye hazırlanıyor. Türkiye’de ilk kez olduğu belirtilen hem suda hem de tuzda gerçekleştirilecek kitesurf etkinliği, kitesurf sporcularını Ege ve Akdeniz kıyılarından daha önce kitesurf yapılmamış İç Anadolu’daki Tuz Gölü’ne taşıyacak.

Tuz Gölü’nün ev sahipliğinde düzenlenen Red Bull Salt Rush ile kitesurf sporcuları hem tuzda hem de suda mücadele edecek. 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye’nin en zorlu kitesurf etkinliğinde, dünyanın en ünlü sporcuları Tuz Gölü semalarını rengarenk kite’ları ile boyayacak. Tuz Gölü’nün etkileyici atmosferi ve benzersiz doğa şartlarında yapılacak bu yarışta yer almak isteyen sporcular; RedBull.com/SaltRush adresinden kayıtlarını yapabilecek.

Yarışmacıların 20 kilometrelik parkurda dayanıklılıklarının, tuz üstünde kayarken de yeteneklerinin sınanacağı Türkiye’nin en zorlu kiteboard yarışı Red Bull Salt Rush ayrıca, dünya şampiyonu Red Bull sporcusu Bruna Kajiya’yı da ağırlayacak.

Red Bull Salt Rush nedir?

Dayanıklılık ve yeteneğin sınanacağı bir yarış olan Red Bull Salt Rush, aynı zamanda tüm yarışmacılara çok farklı bir deneyim sunuyor. Kitesurf sporunu Ege ve Akdeniz kıyılarından daha önce kitesurf yapılmamış Tuz Gölü’ne taşıyan etkinlikte, yarışmacılar rengarenk kite’ları ile 20 kilometrelik parkurda alışılagelmemiş bir yarışa girişecek. Tuz ve su üzerinde kitesurf slalom disiplininde gerçekleştirilecek etkinlikte ilk üç sırayı elde edenler de sürpriz hediyelerin sahibi olacak.