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Teknoloji Tüyleri diken diken eden görüntüler! "Her şey vatan için'" notuyla paylaştı
Teknoloji

Tüyleri diken diken eden görüntüler! "Her şey vatan için'" notuyla paylaştı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayiinin ürettiği yerli platformlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç kattığını vurguladı. Demir, yaptığı paylaşımda, üretilen yerli savunma sanayii ürünlerinin sahada kullanımına ait görüntülere yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:48:00 -
Tüyleri diken diken eden görüntüler! "Her şey vatan için'" notuyla paylaştı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Savunma Sanayiimiz ürettiği yerli platformlarla havada, karada, denizde ve her yerde Kahraman Mehmetçiğimizin gücüne güç katıyor. Her şey vatan için" ifadelerini kullandı.

Demir, yaptığı paylaşımda, üretilen savunma malzemelerinin sahada kullanımına ait görüntülere de yer verdi.

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