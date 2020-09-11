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Aktüel TÜYİSEN Genel Başkanı Baydar'dan destek ve birlik çağrısı
Aktüel

TÜYİSEN Genel Başkanı Baydar'dan destek ve birlik çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 20:25:42 -
TÜYİSEN Genel Başkanı Baydar'dan destek ve birlik çağrısı

KONYA (AA) - Tüm Özel Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sorunlar yaşayan özel yurt işletmeleri için destek talebinde bulundu.

Baydar, yaptığı yazılı açıklamada, özel yurt işletmecilerinin zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını, Kovid-19'un, ortaya çıkardığı olumsuz durumdan en çok kendi sektörlerinin etkilendiğini bildirdi.

Bu durumun çok ciddi kayıplar yaşamalarına neden olduğunu vurgulayan Baydar, şunları kaydetti:

"Sektör olarak içinde bulunduğumuz bu zor koşulların altından kendi imkanlarımızla kalkılabilecek durumda değiliz. Neredeyse tamamen yok olma noktasındayız. Devletinin yanında, milletinin hizmetinde olan bu sektörün ayakta kalarak, vergi ödemeye devam edebilmesi için acil olarak desteğe ihtiyacımız vardır. Sendika yönetimi olarak Kovid-19 nedeniyle üniversitelerin uzaktan eğitim kararı almalarından sonraki süreçte sektörümüzün ekonomik anlamda uğradığı kayıpların bilançosunu hazırlayıp, siyasi, bürokratik ve hukuki platformlarda gündeme taşıyarak sektörümüzün kayıplarını en aza indirebilmenin çarelerini aramamız gerekmektedir. Bu fırtına şüphesiz ki geçecektir. Şimdi cevabını aradığımız bu olumsuz koşulların ne kadar devam edeceği, ne kadar hasar bırakacağı ve nasıl eskiye dönüleceğidir. Ya birlik olup geleceğimizi kurtaracağız ya da tek tek yok olup gideceğiz. Bu nedenlerle birlikte hareket etmemiz, güç birliği içinde olmamız, sektörümüzün sorunlarını çözüme kavuşturmamız gerekiyor."


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