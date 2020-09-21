Tüvtürk randevu

Yenilenen TÜVTÜRK online randevu sistemi ile araç muayene randevusu almak artık daha kolay daha hızlı çok daha keyifli. Randevu almak iptal etmek ya da güncellemek için masaüstünde cepten ya da tabletten TÜVTÜRK.com.tr’ye giriş yapın. Anasayfadan plaka ve ilinizi seçin. Ruhsat ve seri numaranızı girin. ardından araç tipinizi almak istediğiniz hizmetin türünü seçin. Önce borç sorgulamanız yapılır. Borcunuz yoksa randevu alaya devam edebilirsiniz. Borcunuz varsa gerekli yönlendirmeler yapılır. Randevu tarihi seçilir. Son muayene geçerlilik tarihi, gitmek istediğiniz istasyonu ve öğleden önce öğleden sonra ya da tüm saatlere bak seçeneğini tıklayıp istediğiniz saati seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz. İşleminiz esnasında üst bantta istediğiniz bilgiye tıklayarak geri dönebilir ve değişiklik yapabilirsin.

Araç muayene öncesi yapılması gerekenler neler?

Aracınızın muayene zamanı geldiğinde ilk yapılması gereken araç randevusu almak olmalıdır. Araç muayene istasyonlarına gelmeden Tüvtürk’ün internet sitesi üzerinden ve çağrı merkezi üzerinden ücretsiz olarak araç muayene randevusu alınır. Randevu ama sürecinde ve muayene sırasında borç kontrolü yapılır. Sonra ise trafik cezası, motorlu taşıt vergisi, köprü ve otoyol borçlarının olup olmadığına bakılır. Eğer borç sorgulaması sırasında araç borcu çıkarsa muayene yapılmamaktadır. Bunun için araç borcunuz varsı muayene öncesi ödeyip öyle araç istasyonlarına gitmeniz gerekir.

Araç muayenesi ne kadar sürer?

Büyükşehir merkezlerindeki yoğun araç muayene istasyonlarına randevu alıyorsanız tüm muayene süreci için en az iki saatinizi gözden çıkarmanız gerekir.

Araç muayenesi için istenenler neler?

Araç muayenesi yaptırmaya gidilirken hangi belgeler alınır? Araç muayene istasyonlarına giderken, araç ruhsatınızı ve kimlik kartını yanınızda bulundurun. Aynı takvim içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere ek bir belge olmaksızın bir adet şirket aracı veya bir adet başkasına aiti şahsi aracı muayene getirebileceğinizi unutmayın. Aynı takvim ayı içerisinde size ait olmayan başka bir araç muayene ettirmek için ise vekalet almanız gerekecektir. Muayeneden önce geçerli bir egzoz emisyon ölçümünüzün olup olmadığını kontrol ediniz. Geçerli egzoz gazı emisyon ölçüm raporunun olmaması ağır kusur olarak değerlendirilmektedir.

Tüvtürk araç muayene ücretleri

Tüvtürk araç muayene ücretleri nakit olarak tahsil edilmektedir. Araç muayene ücretleri yıllık olarak ilgili bakanlık tarafından belirlenir.

Tüvtürk araç muayenesinde nelere bakılıyor?

Tüvtürk araç muayene istasyonlarında ilk önce araç tanımlaması amacıyla aracın elektronik kayıtlarındaki tescil bilgileriyle aracın fiziki durumunun tutum tutmadığına bakılır. Koltuk sayısı, yakıt cinsi, şasi no kontrolü gibi kontroller elden geçirilir. Motor kaputunun kilit kontrolü yapılır ve sonra kaputun altına bakılır. Ana fren merkez silindiri, fren kuvvetlendiricisi, fren hidroliği seviyesi, motor havuzu içerisinde bulunan hortumlar, akü ve akü bağlantıları, elektrik tesisatı, sızdırmazlık yalıtım, sıvıların seviyeleri, yağ ve yakıt kaçakları, amortisör bağlantı kuleleri kontrol edilir. Araç güvenliği açısından lastiklerde diş derinliğine muayeneden önce bakılması gereken kontrollerin başında gelir.

İstanbul araç muayene randevusu al

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İstanbul araç muayene istasyonları

İstanbul araç muayene istasyonları nerede? İşte İstanbul araç muayene istasyonları adresleri:

İSTANBUL Çatalca Araç Muayene Randevu

Merkez Mah. Güney Girişi Cad. No: 16 Muratbey – Çatalca / İstanbul

İSTANBUL Dudullu Araç Muayene Randevu

Esenkent Mah. Nato Yolu Cad. No: 261 Ümraniye /İstanbul

İSTANBUL Esenyurt Araç Muayene Randevu

Zafer Mah. Adile Naşit Bulvarı No:35 Esenyurt / İSTANBUL

İSTANBUL Haraççı Araç Muayene Randevu

Haraççı Mah. Talebe Sok. No: 14 Arnavutköy / İstanbul

İSTANBUL Haraççı 2 Araç Muayene Randevu

Haraççı Mah. Talebe Sok. No: 14 / 2 Arnavutköy İstanbul

İSTANBUL Kurtköy Araç Muayene Randevu

Fatih Mah. Eski Ankara Yolu Cad. No: 2 Tuzla / İSTANBUL

İSTANBUL Mimarsinan Araç Muayene Randevu

Murat Çeşme Mahallesi, Mor Karanfil Sokak, No: 5 Bağımsız Bölüm 1, Büyükçekmece / İSTANBUL

İSTANBUL Onuncuyıl Araç Muayene Randevu

Yeşilbayır Mah. Mira Cad. No:58/1 Arnavutköy / İstanbul

İSTANBUL Pendik Araç Muayene Randevu

Güllü Bağlar Mah. Okul Sok. No: 8 Pendik / İSTANBUL

İSTANBUL Samandıra Araç Muayene Randevu

Osmangazi Mah. Battalgazi Cad. No: 29 Samandıra / İSTANBUL

İSTANBUL Silivri Araç Muayene Randevu

Kavaklı Mah. Selanik Cad. No: 29 Silivri / İSTANBUL

İSTANBUL Şile Araç Muayene Randevu

Balibey Mah. Çırak Sok. No: 6 Şile / İSTANBUL

İSTANBUL Tuzla Araç Muayene Randevu

Aydınlı Mah. Mayıs Sok. No: 5 TUZLA / İSTANBUL

Ankara araç muayene randevusu al

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Ankara araç muayene istasyonları

Ankara araç muayene istasyonları nerede? İşte Ankara araç muayene istasyonları adresleri:

ANKARA Akyurt Araç Muayene Randevu

Balıkhisar Mah.Çankırı Bulvarı 11.Sok. No:99 Akyurt – Ankara

ANKARA Beypazarı Araç Muayene Randevu

Ayvaşık Mah. 1808 Ada 1. Parsel Beypazarı / Ankara

ANKARA Gölbaşı Araç Muayene Randevu

Ankara Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret A.Ş

ANKARA İstanbul Yolu Araç Muayene Randevu

Şehit Osman Avcı Mah. Malazgirt Cad. 23. Sok. No:11 Eryaman-Etimesgut / Ankara

ANKARA İvedik Araç Muayene Randevu

İvedik Mah. 1502. Cad. 99. Sok. No: 9 Yenimahalle / Ankara

ANKARA Lojistik Üssü Araç Muayene Randevu

Kışla Mah. Kışla Kümeevleri No:101 Kahramankazan / ANKARA

ANKARA Polatlı Araç Muayene Randevu

Gülveren Mah. Iraz Sok. No:6 Polatlı / Ankara

ANKARA Şereflikoçhisar Araç Muayene Randevu

Şeyh Kuyusu Mah. E-90 Karayolu No:7 Şereflikoçhisar / Ankara

Bursa araç muayene randevusu al

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Bursa araç muayene istasyonları.

Bursa Gemlik Araç Muayene Randevu

Engürücük Köyü, Köy Sokağı No:407/1 Gemlik / BURSA

Bursa İnegöl Araç Muayene Randevu

Huzur Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 11 İnegöl / BURSA

Bursa Karacabey Araç Muayene Randevu

Canbalı Mah. Çakıllıkuyu Mevki Küme Evler No: 36 Karacabey / BURSA

Bursa Mustafakemalpaşa Araç Muayene Randevu

Atalar Mah. Balıkesir Cad. No: 83 Tatkavaklı Mustafakemalpaşa / BURSA

Bursa Merkez Araç Muayene Randevu

Ahmet Vefik Paşa Mah. Yüzbaşı Sok. No: 8 Kestel / BURSA

Bursa Orhangazi Araç Muayene Randevu

Muradiye Mah. Bursa Yalova Yolu Cad. No: 36/1 Orhangazi / BURSA

İzmir araç muayene randevusu al

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İzmir araç muayene istasyonları

İzmir araç muayene istasyonları nerede? İşte İzmir araç muayene istasyonları adresleri:

İzmir Aliağa Araç Muayene Randevu

Yeni Sanayi Sitesi Kakaktepe Mevki 1248 Sok. No: 4 Samurlu Köyü Aliağa – İZMİR

İzmir Bergama Araç Muayene Randevu

İslam Saray Mah. DSİ Cad. No:1 Bergama / İZMİR

İzmir Bornova Araç Muayene Randevu

Evka 3 Mah. 129/23 Sok. No:7 Bornova / İZMİR

İzmir Çiğli Araç Muayene Randevu

1671 Sok. No:1002 Balatçık – Çiğli / İZMİR

İzmir Ödemiş Araç Muayene Randevu

Zafer Mah. 1341 Sok. No:1 Ödemiş / İZMİR

İzmir Sarnıç Araç Muayene Randevu

Fatih Mah. 1203. Sok. No: 11 Sarnıç Gaziemir / İZMİR

İzmir Tire Araç Muayene RandevuToki Mah. Toros Cad. No: 3 Tire – İZMİR

İzmir Torbalı Araç Muayene Randevu

Çapak Mah. İzmir Aydın Asfaltı No:53 Torbalı – İZMİR