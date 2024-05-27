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Gündem Tuvalet terliğine oy verecek kitle İmamoğlu’nun bu yalanlarını artık nereye kitlersen kitle
Gündem

Tuvalet terliğine oy verecek kitle İmamoğlu’nun bu yalanlarını artık nereye kitlersen kitle

Yeniakit Publisher
2024-05-27 13:02:00 -

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu yerel seçimler öncesi yaptığı bir konuşmada “Emekliye 10 bin lira Pazar desteği vereceğiz” demişti. Şu ana kadar emekliye hiçbir ödeme yapılmadı. Seçimlerde boş vaatler yapıldı ama geride sadece bu video görüntüleri kaldı. Tuvalet terliğine oy verecek kitle İmamoğlu’nun yalanlarını nereye kitlersen kitle

Siyasi tarafgirliği bir tarafa bırakarak bu videoyu dinleyelim. Tuvalet terliğine bile oy vermeye niyetlenmiş kitle Erdoğan düşmanlığına kitlendiği için kulakları sağır olabilir. Bir de yazılı verelim. İmamoğlu seçimlerden önce çıktığı kürsüde aynen şunları söylüyor.

“Emekliye 10 bin lira Pazar desteği vereceğiz 10 bin lira, her gün halk ekmekten 1 ekmek desteğini vereceğiz. Eğer binaları dönüşüyor ve emekliyse 9 bin lira kira desteği vereceğiz 9 bin lira. O dönüştüreceği evin yüzde 65 maliyetini de biz karşılayacağız biz. Sosyal yardımları bütçede tam 6 kat artırıyoruz. Siyaset yapmıyoruz halkımıza hizmet ediyoruz hizmet.”

Bu sözlerin bir tanesi bile maalesef yerine getirilmedi. Artık okuma yazma da bilmiyorsa bu kitle onu artık nereye kitlersen kitle.

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