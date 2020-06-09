  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tuvalet kavgasının 2 şüphelisi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi

Bakırköy Sahili’nde tuvalet sırasında çıkan kavgada bir genci tekme, tokat ve yumruklarla döven 2 şüpheli tutuklama talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:43:58 -
Tuvalet kavgasının 2 şüphelisi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi

Bakırköy Sahili’nde tuvalet sırasında çıkan kavgada bir genci tekme, tokat ve yumruklarla döven 2 şüpheli tutuklama talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.


Bakırköy Sahili’nde bulunan tuvaletlerde sıra nedeniyle yaşanan kavgada, 3 kişi bir genci yakalayarak tekme, tokat ve yumruklarla dövmüştü. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, 3 şüpheliyi de ifadelerini almak üzere polis merkezine götürmüştü.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün öğle saatlerinde savcıya ifade vermek üzere Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmişti. Nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alınan zanlılardan Gürsel B. ve Yıldırım B. ‘kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Öte yandan bir şüphelinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı