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Aktüel Tuvalet kağıdı yemeye başladı! O kadın dünyaca ünlü oldu, tepki yağıyor: Hikayesi bakın ne, ne yapacak
Aktüel

Tuvalet kağıdı yemeye başladı! O kadın dünyaca ünlü oldu, tepki yağıyor: Hikayesi bakın ne, ne yapacak

23 Yıldır tuvalet kağıdı yemeye bağımlı olan tuhaf kadının akıllara durgunluk veren hikayesi: Kaç çeşit bağımlılık var, bağımlılığın türleri nelerdir, bağımlılık yapan şeyler nelerdir gibi soruların cevabı normal gelse de tuvalet kağıdı yemek normal mi? sorusu size çok tuhaf gelecek. Dünyaca bağımlığı ile tanıdığı o kadın nedenini ve son kararını kamuoyu ile paylaştı. Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bir de bunları ekrana çıkarıyorlar! Açıklamaları dikkat çekti: Canı çektiğini, devam edeceğini, etiğini, dayanamadığını anlattı! Sosyal medyada çok konuşulan o haber..

Yeniakit Publisher
2023-03-16 17:40:00 - 2023-03-16 18:16:56
Tuvalet kağıdı yemeye başladı! O kadın dünyaca ünlü oldu, tepki yağıyor: Hikayesi bakın ne, ne yapacak

Her bölümde ilginç bağımlılıklara yer verilen bir programda, tuvalet kağıdı bağımlısı kadın konuk oldu. 23 yıldır tuvalet kağıdı yemeye doyamıyor!

Kendisinin enteresan bağımlılığına dair açıklamalar;

Bir televizyon programının ilk bölümüne konuk olan Kesha ile tanışın. Kesha, 23 yıldır tuvalet kağıdı tüketiyor.

Her gün yarım rulo tuvalet kağıdı yiyen Kesha, ilginç bağımlılığıyla duyan herkesi şaşırtıyor.

34 yaşındaki Kesha'nın her gün yarım rulo tuvalet kağıdı yemesi, 23 yıl içinde 550 kilo tuvalet kağıdı yediği anlamına geliyor!

75 yaprak tuvalet kağıdı tükettiğini söyleyen Kesha, bu bağımlılığının çocukluk travmasına uzandığını söyledi.
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Altıncı sınıfta kendi evinden ayrılarak büyükannesi ve teyzesinin yanına taşınan Kesha, tuvalet kağıdı yemeyi bırakamıyor.

Kesha, tuvalet kağıdının tadını sevdiğini söyledi: "Tuvalet kağıdının dilimde bıraktığı hissi seviyorum..."

Kararını kamuoyu ile paylaştı

Dilime değdiğinde eriyip gitmesini sevdiğim için yemeye can atıyorum.

Kesha'nın endişeli annesi

Ne yapacak!

Çift katlı tuvalet kağıdını sindirmenin daha kolay olduğunu söyleyen Kesha, çok yediği zaman tuvalete çıkmakta zorlandığını söyledi.
Bağımlılığı yüzünden mide krampları yaşadığını da ekledi.

Kesha'nın endişeli annesi "Kesha'yı ne zaman görsem elinde bir rulo oluyor ve benden gizlemeye çalışıyor" dedi.

Eğer ondan ruloyu almaya çalışırsanız çok üzülür. Hiçbir zaman neden tuvalet kağıdı yediğini anlamadım ve anlayamayacağım.

onedio'nun aktardığı haberde: "Gıda dışı maddelerin yemekten duyulan haz" olarak tanımlanan pika sendromu, psikolojik etkenlerin baskın olduğu bir rahatsızlıktır.
Kesha'nın da bağımlılığı bundan kaynaklanıyor olabilir.

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