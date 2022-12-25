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Aktüel Tuvalet kağıdı kullananlar dikkat: Sebebi canınızı sıkacak! Asya ülkesinde kullanılmıyor, duyuru yapıldı!
Aktüel

Tuvalet kağıdı kullananlar dikkat: Sebebi canınızı sıkacak! Asya ülkesinde kullanılmıyor, duyuru yapıldı!

Tuvalet kağıdı kullanan vatandaşlara açıklama yapıldı. Tuvalet kağıdı ile ilgili gerçekleri duyunca herkes şok olacak. Çoğu insan hayatında tuvalet kağıdı kullanırken sağlık açısından tehlikeli olabileceğini düşünmez. Tuvalet kağıdın marketten alıyoruz ama sık sık kullanılan tuvalet kağıdının aslında zararı da büyük. Tuvalet kağıdı ve kağıt havlunun sağlınıza zarar vereceğini hiç düşündünüz mü? En sağlıklı tuvalet kağıdı var mı? Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu fiyatlarındaki zamlar, tüketiciyi canından bezdirmesi de cabası. İşte detaylar ve tuvalet kağıdı zararları

Yeniakit Publisher
2022-12-25 15:20:00 - 2022-12-25 22:37:09
Tuvalet kağıdı kullananlar dikkat: Sebebi canınızı sıkacak! Asya ülkesinde kullanılmıyor, duyuru yapıldı!

Çoğu Asya ülkesinde tuvalet kağıdı kullanılmıyor! Çünkü, bunun bir nedeni var… Koronavirüs salgınının başladığı dönemde kişisel hijyenin demirbaşı olan tuvalet kağıdı, stoğu tükendiği için çoğu Avrupa ülkesinde kısa bir tuvalet kağıdı krizi bile yaşanmıştı.

Kokulu tuvalet kağıtları güzel kokuyor, evet. Ancak çekici parfümler alerjilerinizi tetikleyebilir ya da yeni bir alerji edinmenize sebep olabilir.

Tuvalet kağıdı bir hijyen ürünü olmasına rağmen, çoğu firma ‘ticari sırlar’ hakkına sığınarak içeriğini paylaşmıyor. Ancak tuvalet kağıdında yumuşak ve sert olması için tehlikeli bir kimyasal olan ‘formaldehit’ kullanılıyor.

Formaldehit, cildiniz için tahriş edici bir özelliğe sahiptir. Ayrıca gözünüzün, derinizin ve boğazınızın daha hassas hale gelmesine sebep olur.

Firmalar tuvalet kağıdını adeta bir çiçek bahçesi gibi kokutmak için birçok yapay koku kullanıyor. Bu yapay kokular pH dengesi ile oynar hem de enfeksiyon kapmanıza yol açma tehlikesini barındırır. Tuvalet kağıdı seçiminiz üreme sisteminizin sağlığını dahi etkileyebilir.

TUVALET KAĞININ ZARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Tuvalet kağıdı zararları kısaca;

Geri dönüştürülmüş tuvalet kağıdı kullanımı bilinçli bir seçim gibi görünebilir, ancak içlerinde endokrin bozucuları olan Bifenol A veya BPA barındırıyorlar. BPA, kimyasal olarak doğurganlık işlevi için önemli olan östrojen hormonuna benzerdir. Tuvalet kağıdının hoş kokması için yapay koku kullanılıyor. Bu yapay koku tuvalet kağıdının kullanıldığı pH dengesini bozar. Aynı zamanda enfeksiyon kapmanıza neden olur. Tuvalet kağıdı seçiminiz üreme sisteminizin sağlığını dahi etkileyebilir.

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Yorumlar

Leyl....

Evet, maalesef! Ama tuvalet kagidi olmaksizin yapilan ters temizlik de sagliga cok zararli.. Bilhassa yemek sektorunde calisanlar icin..bu insanlarin El hijyeni, kamuyu alakadar ediyor. Ama evde mutlak Taharet du$u veya ibrik Ile yumusak sabunlarla yikanmali ve kucuk ki$iye ozell Taharet havlulari Ile kurulanmalidir.. Bir Müslumanin etek tra$I her Zaman Tam olmali arpa boyunu gecmemelidir..

Leyl....

Recycling tuvalet kagidi kullanin. Hem klor olmaksizin beyazlatici, hem de yumusatici formaldehyde yok icinde.. Bu desenli, kokulu kimyasal Hersey heryerinize zarar.. Ilik su ve ph yumusak sabun veya näherem yere uygun yikama jelleri Ile yikanin, en guzeli..
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