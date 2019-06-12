TUV Rheinland Uganda’da pazar erişimi hizmetleri vermeye başladı

Küresel endüstriyel denetim ve sertifikasyon hizmetleri sağlayıcısı Almanya merkezli TUV Rheinland, Uganda’ya ihraç edilen ürünler için uygunluk belgesi düzenlemek üzere yetkilendirildi.

Uganda Ulusal Standartlar Bürosu (National Bureau of Standards-UNBS) ülke akreditasyon sistemine (PVoC) uygun olarak TUV Rheinland’a akreditasyon verdi. Uganda’daki tüketicileri, düşük kaliteli ve hatta tehlikeli ürünlere karşı koruma amacıyla şirket, pek çok menşei ülkeden Uganda’ya gönderilen ürünler için uygunluk belgesi düzenleyebilecek. Uygunluk belgesi, ithal edilen ürünlerin Uganda’da uygulanmakta olan ilgili standartları ve yönetmelikleri karşıladığını gösteriyor. Bu pazar erişimi hizmeti sayesinde ürünlerini Uganda’ya ihraç etmek isteyen ihracatçılar ve üreticiler, Alman şirketten kapsamlı ve küresel destek alabilecek.

Akreditasyon; oyuncaklar, elektrikli ve elektronik ürünler, tekstil ürünleri, araçları ve kimyasal ürünleri içeren kapsamlı ürün kategorisi için geçerli olacak. Şirket uzmanları, ihracat ürünlerini Uganda sınırına ve gümrük otoritelerine ulaşmadan önce menşe ülkelerinde inceleyecek.

TUV Rheinland Küresel Saha Müdürü Uwe Halstenbach şu ifadeleri dile getirdi: "Şirket olarak uzun yıllardır edindiğimiz deneyim ve uluslararası varlığımız sayesinde söz konusu pazar erişimi hizmetini dünya çapında sunuyor ve ürünlerin ihracata hazır olmasını sağlıyoruz. Ayrıca, diğerlerinin yapamadığı testleri de içerecek şekilde tüm gerekli ürün testlerini akredite test laboratuvarlarında gerçekleştiriyoruz" dedi.