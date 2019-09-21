Tutuşan Sisi, polisleri halkın üstüne saldı! Gencin çığlıkları kameralara böyle yansıdı
Mısır’da darbeci Abdulfettah es-Sisi’ye protesto amacıyla düzenlenen eylemler ülke geneline yayıldı. Emniyet güçleri eylemcilere yönelik operasyonlar düzenlerken, tutuklanmak istemeyen bir gencin bağırış ve ağlayışları kameralara böyle yansıdı.21 Eylül 2019 Cumartesi 14:40
yeniakit.com.tr Mısır halkı, darbeci, işkenceci, ABD ve İsrail yalakası Abdulfettah es-Sisi’nin görevini bırakması için demokratik hakkı olan protesto gösterilerini düzenlemeye başladı. Tahrir Meydanı’nda başlayan gösteriler, kısa sürede tüm ülkeye yayıldı.
Emniyet güçleri müdahale etmeye başladı
Göstericilerin çoğalmasıyla birlikte tedirgin olan darbeci Sisi, güvenlik güçlerini sokağa döktü. Birçok polis, göstericilere yönelik operasyonlara başladı.
Gözaltına alınmak istemeyen gencin gözyaşları
Ülke çapında Kahire’den İskenderiye’ye kadar gösterilerden sonra, Süveyş Kanalı şeridindeki Süveyş kentinde, gece saatlerinde emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonlar kapsamında bir genç, çok sayıda polis eşliğinde gözaltına alındı. Tutuklanmak istemeyen gencin bağırış ve ağlayışları kameralara böyle yansıdı.
Halk sokağa indi! 'Sisi'yi tutuklayın' çağrısı!
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