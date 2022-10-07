Tutunamadı ve Süper Lig devine geliyor!
Galatasaray, sezon başında Belçika'nın Westerlo takımına transfer olan Halil Akbunar'ı transfer etmek için harekete geçti.
Galatasaray, sezon başında Belçika'nın Westerlo takımına transfer olan Halil Akbunar'ı transfer etmek için harekete geçti.
BAY haftası nedeniyle 14 günlük bir araya giren Galatasaray , iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yerli rotasyonu konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan ve mutlaka birkaç takviye yapmaya karar veren Sarı-Kırmızılılar, rotayı Belçika'ya çevirdi. Sezon başında 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Göztepe 'den Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar, Galatasaray'ın radarına giren son isim oldu.
Teknik direktör Okan Buruk'un da talebi doğrultusunda, 1 yıllık mukavelesi bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisiyle birlikte kadroya dahil edilmesi planlanıyor. Westerlo ile Belçika Ligi'nde 5 maçta 203 dakika şans bulan Halil, 1 gol 1 asistle oynadı. Tecrübeli futbolcunun kupa maçında da 1 golü var.
Fanatik'e göre; Halil Akbunar dışında da hem yurtiçi hem de yurt dışından birçok yerli oyuncunun transfer listesinde yer aldığı belirtiliyor. Özellikle beklere ve santrfor bölgesine mutlaka Türk oyuncu takviyesi yapılacağı öğrenildi. 12 Ocak'ta başlayıp 8 Şubat'ta bitecek olan ara transfer dönemi için Sarı-Kırmızılılar şimdiden operasyonun büyük bölümünü tamamlamayı hedefliyor.
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