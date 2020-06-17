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Aktüel

Tutuklanan kadının Kovid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 20:22:28 -
Tutuklanan kadının Kovid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi karantinaya alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap attığı gerekçesiyle tutuklanan kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle savcı, katip ve avukatın da aralarında bulunduğu 10 kişi karantinaya alındı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir av bayisinde, 3 Haziran'da eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Gürkan K'nin (45) yüzüne attığı kezzaptan etkilenerek, yaralanan Fatma Ö'nün (45) Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Kahramanmaraş'a getirilen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fatma Ö'ye, cezaevine konulmadan önce yapılan Kovid-19 testi ise pozitif çıktı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince durumun cezaevi yönetimine bildirilmesi üzerine Fatma Ö, Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Bu arada, zanlıyı Kayseri'den getiren 2'si kadın 4 polis ile Kahramanmaraş Adliyesi'nde görevli cumhuriyet savcısı, zabıt katibi, avukat ve şüphelinin yakınlarının yer aldığı 10 kişi evlerinde 14 gün karantinaya alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekibinin, konuya ilişkin çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

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