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Tutuklanan Jandarma Binbaşı, uyuşturucu çetesinden komisyon alıyormuş

İzmir'in Aliağa ve Foça ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında, uyuşturucu ticaretiyle bağlantısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınıp tutuklananan Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun, söz konusu uyuşturucu çetesinden komisyon aldığı iddia edildi.

17 Ocak 2019 Perşembe 13:04
Tutuklanan Jandarma Binbaşı, uyuşturucu çetesinden komisyon alıyormuş

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir tatil köyü ile Foça ilçesindeki bir depoya düzenlenen 1200 kilo skunk ele geçirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun uyuşturucunun sevki sırasında denetim noktalarında kolaylık sağlamakla görevli olduğu ve bunun karşılığında komisyon aldığı öne sürüldü.

İzmirde 9 Ocak sabahı Aliağa ilçesindeki bir tatil köyüne düzenlenen baskında 1 ton, 12 Ocak günü ise Foça'daki bir depoya düzenlenen operasyonda 200 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklandı.

Komisyon alıyormuş

Binbaşı Özkozanoğlu'nun, sevkiyat sırasında yaşanabilecek olumsuzlukları gidermekle görevli olduğu ve uyuşturucunun denetim noktalarından geçmesi sırasında kolaylık sağladığı, bunun karşılığında da komisyon aldığı belirtildi. Bilgehan Özkozanoğlu'nun zaman zaman izne ayrılarak İzmire geldiği ve burada uyuşturucu çetesiyle bir dizi temaslarda bulunduğu, sevkiyatın nasıl yapılması gerektiğine dair uyarılarda bulunduğu ve istihbarat aktardığı da öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 13:04
  1. İzmir
  2. Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. Uyuşturucu çetesi
  5. Binbaşı uyuşturucu çetesiyle ortak çalışıyor
  6. Skandal iddia
  7. Skunk operasyonu

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