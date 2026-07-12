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Dünya ABD'yi de dinlemiyorlar: İsrail Lübnan'daki işgalini sonlandırmayı reddediyor!
Dünya

ABD'yi de dinlemiyorlar: İsrail Lübnan'daki işgalini sonlandırmayı reddediyor!

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ABD'yi de dinlemiyorlar: İsrail Lübnan'daki işgalini sonlandırmayı reddediyor!

ABD askeri heyeti, İsrail'in güney Lübnan'daki ilk "pilot bölgeden" çekilmesine yönelik çerçeve anlaşmasının uygulanmasını görüşmek üzere Beyrut'ta Lübnan ordusuyla temaslarda bulundu.

ABD askeri heyeti, İsrail'in güney Lübnan'daki ilk "pilot bölgeden" çekilmesine yönelik çerçeve anlaşmasının uygulanmasını görüşmek üzere Beyrut'ta Lübnan ordusuyla temaslarda bulundu.

AFP'ye konuşan Lübnanlı bir askeri yetkili, ABD heyetinin Lübnan Genelkurmay Başkanlığı ile yaptığı görüşmelerde, İsrail'in çekileceği ilk pilot bölgede uygulanacak mekanizmaların ele alındığını söyledi.

İsmini vermek istemeyen yetkili, "ABD askeri heyetinin Lübnan'a gelişindeki temel amaç, çerçeve anlaşmasının sahada uygulanmasını sağlamak ve İsrail'in çekilmesinin ardından Lübnan ordusunun bölgeye konuşlanmasına yönelik süreci koordine etmektir." dedi.

 

İlk pilot bölge birkaç gün içinde

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa da Perşembe günü Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı görüşmede, Amerikan heyetinin anlaşmanın uygulanma yöntemini belirlemek amacıyla Lübnan'a geleceğini açıklamıştı.

Washington'dan bir ABD'li yetkili ise ilk pilot bölgenin "birkaç gün içinde" hayata geçirilmesinin beklendiğini, diğer pilot bölgelerin de planlama aşamasında olduğunu söyledi.

Yetkili, sürecin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) koordinasyonunda yürütüleceğini belirtti.

 

Hizbullah karşı çıkıyor

26 Haziran'da varılan çerçeve anlaşması, İsrail'in güney Lübnan'da kontrol ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilmesini, buna karşılık Lübnan ordusunun belirlenen alanlarda güvenliği devralmasını öngörüyor.

Ancak Hizbullah anlaşmaya karşı çıkarken, İsrailli yetkililer de Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece Lübnan içinde oluşturdukları yaklaşık 10 kilometre derinliğindeki "güvenlik bölgesinden" çekilmeyeceklerini açıklıyor.

 

Roma'da yeni tur

Lübnan ile İsrail arasında yeni müzakere turunun gelecek hafta Çarşamba ve Perşembe günleri Roma'da yapılması planlanıyor.

Lübnan yönetimi başlangıçta görüşmelere katılımını İsrail'in iki pilot bölgeden çekilmesi şartına bağlamıştı. Ancak AFP'ye konuşan Lübnanlı bir yetkili, Beyrut'un Roma'daki görüşmelere katılacağını doğruladı.

Roma temaslarının, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın bu ay içinde ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle Washington'a gerçekleştirmesi beklenen ziyaret öncesinde yapılması dikkat çekiyor.

Kaynak: Mepa News

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