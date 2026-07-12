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Yaşam Yolda çırpınan serçeyi fark etti! Motokurye kuşu böyle kurtardı
Yaşam

Yolda çırpınan serçeyi fark etti! Motokurye kuşu böyle kurtardı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Diyarbakır’da motokurye Yusuf Dinar, motosikletiyle ilerlerken kara yolunda çırpınan serçeyi fark edip durdu. Ağzına sıkışan buğday tanesi çıkarılan kuş, kısa süre sonra yeniden uçmaya başladı.

Diyarbakır’da motokuryenin dikkati, yol ortasında çırpınan serçenin hayatını kurtardı. Olay, Bağlar ilçesi Karacadağ Bulvarı'nda meydana geldi. Motokurye Yusuf Dinar (23), motosikletiyle ilerlediği sırada yol üzerinde bir cisim fark etti. İlk anda gördüğünü çöp ya da peçete zanneden Dinar, yaklaştığında bunun bir serçe olduğunu anlayınca motosikletini durdurdu. Serçeyi yol üzerinden alarak güvenli bir alana taşıyan Yusuf Dinar, kuşun ağzına büyük bir buğday tanesinin sıkıştığını fark etti. Taneyi dikkatlice çıkaran Dinar, bir süre elinde tuttuğu serçenin kendine gelmesini sağladı. Kısa süre sonra toparlanan serçe yeniden uçarak gözden kayboldu. Yaşananlar, Dinar'ın kask kamerasına yansıdı.

 

O anları anlatan Yusuf Dinar, Karacadağ Bulvarı'nda yaklaşık 70 kilometre hızla ilerlediğini belirterek, “Yerde çırpınan bir şey gördüm. İlk başta çöp ya da peçete sandım. Yaklaşınca kuş olduğunu fark edip durdum. Önce ne olduğunu anlamaya çalıştım. Belki araç çarpmıştır diye düşündüm. Keşke yakında bir bakkal olsaydı da su alabilseydim. Yanımda buz vardı ama boğulma riski olabileceği için vermedim. Daha sonra ağzında büyük bir buğday tanesi olduğunu fark ettim. Taneyi çıkardıktan sonra biraz kendine gelmesi için elimde tuttum. Çırpınmaya başladı ve ardından uçup gitti. Bu olayı görmezden de gelebilirdim ama vicdanım el vermedi. Elimden geldiğince insanlık görevimi yerine getirdim” dedi.

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