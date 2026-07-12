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Ekonomi
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Vergi borcu taksitlendirmesine yoğun ilgi! 31 Ağustos son gün: Kaçıran ayvayı yiyecek

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Vergi borcu taksitlendirmesine yoğun ilgi! 31 Ağustos son gün: Kaçıran ayvayı yiyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vadesi 5 Haziran 2026 öncesi olan borçlar için başlattığı taksitlendirme uygulamasına ilk 25 günde 206 milyar liralık rekor başvuru geldi.

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Foto - Vergi borcu taksitlendirmesine yoğun ilgi! 31 Ağustos son gün: Kaçıran ayvayı yiyecek

Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesini sağlayan düzenleme kapsamında ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvurdu. Düzenleme ile toplam 206 milyar liralık borç taksitlendirilirken, başvurular 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) edinilen bilgilere göre, mükellefler tarafından vergi dairesine yönelik borçların taksitlendirilmesine imkan tanıyan düzenlemeye yoğun ilgi gösteriliyor.

#2
Foto - Vergi borcu taksitlendirmesine yoğun ilgi! 31 Ağustos son gün: Kaçıran ayvayı yiyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de düzenlemenin af niteliği taşımadığını, vergisini düzenli ödeyen mükellefler açısından adaleti koruyan bir sistem kurulduğunu belirterek, uygulamanın "ödeme iradesi" bulunan esnaf gibi mükelleflere kolaylık sağlayacağına işaret etmişti. Uygulamayla, vergi dairesince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklar taksitlendirilebilecek. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik idari para cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar, bu çerçevede yer alıyor.

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Foto - Vergi borcu taksitlendirmesine yoğun ilgi! 31 Ağustos son gün: Kaçıran ayvayı yiyecek

KDV DIŞINDAKİ BORÇLAR 72 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLİYOR Getirilen düzenleme kapsamında, KDV dışındaki borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Katma değer vergisinde ise taksit süresi 12 ay olarak belirlendi. Buna göre, düzenleme çerçevesinde ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvuru yaptı. Bu imkandan yararlananların, toplam 206 milyar lira borcu taksitlendirildi. KDV dışındaki borçlar için mükelleflerin yüzde 18,01'i 6 taksiti, yüzde 30,69'u 12 taksiti, yüzde 13,21'i 24 taksiti, yüzde 25,19'u 36 taksiti tercih etti. Bu kapsamda, 48 taksiti tercih eden mükelleflerin oranı yüzde 10,6, 72 taksiti tercih edenlerin oranı da yüzde 2,3 oldu.

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Foto - Vergi borcu taksitlendirmesine yoğun ilgi! 31 Ağustos son gün: Kaçıran ayvayı yiyecek

Vergi dairelerine vadesi 5 Haziran 2026 tarihinden önce olan tüm borçlar için faiz oranı yıllık yüzde 29 olarak belirlendi. Borçları 10 milyon lirayı aşmayanlarda, teminat aranmadan taksitlendirme yapılabiliyor. Bu tutarı aşanların ise sadece aşan kısmın yarısı değerinde teminat göstermesi gerekiyor.

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Foto - Vergi borcu taksitlendirmesine yoğun ilgi! 31 Ağustos son gün: Kaçıran ayvayı yiyecek

HACİZ YOK, ELEKTRONİK BAŞVURU İMKANI VAR Taksitlendirme için borçluların vergi dairelerine gitmesi şartı bulunmuyor. GİB'in internet adresi (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) üzerinden veya e-Devlet (turkiye.gov.tr) aracılığıyla elektronik ortamda başvuru yapılabiliyor. Borcun ödenmemesi halinde vergi dairesi tarafından icra takibi başlatılır.

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