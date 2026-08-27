Ayşegül, 3 yıldır duymadan derslere giriyor! Ailesi biyonik implant için yardım bekliyor

Ayşegül’ün duymadığı için sosyal hayatında sıkıntılar yaşadığını anlatan anne Ebru Şiş, “Ablası ve Ayşegül, işitme engelli olarak doğdu. Ayşegül 5 yaşındayken ameliyat oldu ve implant takıldı. Ameliyattan 1 yıl sonra oynarken kırdı, yenisini alamadım. Eşim trafik kazası geçirince maddi olarak zor duruma düştük. 3 yıldır kızım duymuyor. Okula da implantı olmadan gidiyor. Okuyamıyor sadece yazılanları taklit ederek, yazabiliyor. Arkadaşlarıyla da el işaretiyle anlaşıyor. Konuşamadığı için bazen arkadaşları da alay edebiliyor. Haliyle okula gitmek istemiyor. Onun bu durumuna çok üzülüyorum. Bir anne olarak içim yanıyor ama elimden bir şey gelmiyor” diye konuştu.