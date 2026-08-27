Ayşegül, 3 yıldır duymadan derslere giriyor! Ailesi biyonik implant için yardım bekliyor

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan inşaat işçisi Abdullah (35) ile Ebru Şiş çiftinin 2’nci çocukları Ayşegül Şiş, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesinin tedavi için başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 5 yıl önce yapılan koklear implant ameliyatının ardından Ayşegül’e biyonik kulak takıldı. Yapılan kontrollerde seslere tepki vermeye başlayan Ayşegül’ün, eğitim-öğretim hayatının normal ilerleyeceği belirlendi. Ayşegül’ün 3 yıl önce sokakta oynarken biyonik kulağı kırıldı. Kaymakamlık ve valiliğe başvuran aile, Ayşegül’ün biyonik kulak ücretinin, yeni alım süresi olan 7 yıl dolmadığı için devlet tarafından karşılanamayacağını ve yaklaşık 220 bin lirayı ödemesi gerektiğini öğrendi. Abdullah Şiş, 2 yıl önce motosikletiyle işten eve döndüğü sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Ameliyat olan ve bacağına implant takılan Şiş, bir süre çalışamadı. Aile, bu süreçte maddi sıkıntıları nedeniyle kirayı ödeyemeyince, oturdukları evden çıkarıldı. Abdullah Şiş ve ailesi, aynı mahallede oturan babasının evine taşınmak zorunda kaldı. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten Şiş ailesi, 4’üncü sınıfa başlayacak olan Ayşegül’ün biyonik kulağı ve ablası Ayfer’in (12) bozulan işitme cihazı için yardım beklediklerini söyledi.