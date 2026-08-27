  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gizli tanık ifadesinde şok ifade: Alparslan Kuytul’dan izinsiz evlenene dayak İletişim mezunlarının çalışma alanları genişliyor Yapay zekâ yeni kariyer alanları açıyor! ÖSYM duyurdu! 2026-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı Belediyeleri arpalığa çeviren Bülent Tezcan'ın kızı pes dedirtti! Yüzsüzlüğün bu kadarı! Lyon maçına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın Ederson için söyledikleri yeniden hatırlandı Ayşegül, 3 yıldır duymadan derslere giriyor! Ailesi biyonik implant için yardım bekliyor Onlar da konkordato ilan etti Yapay zeka tabanlı yazılımlar risk altında: İlk 6 ayda güvenlik açıkları 10 kat arttı
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Ayşegül, 3 yıldır duymadan derslere giriyor! Ailesi biyonik implant için yardım bekliyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ayşegül, 3 yıldır duymadan derslere giriyor! Ailesi biyonik implant için yardım bekliyor

Adana’da doğuştan işitme engelli Ayşegül Şiş’in üç yıl önce kırılan biyonik kulağı, ailesinin maddi imkânsızlıkları nedeniyle yenilenemedi. 11 yaşındaki Ayşegül’ün annesi, kızının yeniden duyabilmesi için yardım bekliyor.

#1
Foto - Ayşegül, 3 yıldır duymadan derslere giriyor! Ailesi biyonik implant için yardım bekliyor

Adana’da yaşayan 11 yaşındaki Ayşegül Şiş, kırılan biyonik kulağının yerine yenisi alınamadığı için 3 yıldır duyamıyor.

#2
Foto - Ayşegül, 3 yıldır duymadan derslere giriyor! Ailesi biyonik implant için yardım bekliyor

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan inşaat işçisi Abdullah (35) ile Ebru Şiş çiftinin 2’nci çocukları Ayşegül Şiş, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesinin tedavi için başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 5 yıl önce yapılan koklear implant ameliyatının ardından Ayşegül’e biyonik kulak takıldı. Yapılan kontrollerde seslere tepki vermeye başlayan Ayşegül’ün, eğitim-öğretim hayatının normal ilerleyeceği belirlendi. Ayşegül’ün 3 yıl önce sokakta oynarken biyonik kulağı kırıldı. Kaymakamlık ve valiliğe başvuran aile, Ayşegül’ün biyonik kulak ücretinin, yeni alım süresi olan 7 yıl dolmadığı için devlet tarafından karşılanamayacağını ve yaklaşık 220 bin lirayı ödemesi gerektiğini öğrendi. Abdullah Şiş, 2 yıl önce motosikletiyle işten eve döndüğü sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Ameliyat olan ve bacağına implant takılan Şiş, bir süre çalışamadı. Aile, bu süreçte maddi sıkıntıları nedeniyle kirayı ödeyemeyince, oturdukları evden çıkarıldı. Abdullah Şiş ve ailesi, aynı mahallede oturan babasının evine taşınmak zorunda kaldı. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten Şiş ailesi, 4’üncü sınıfa başlayacak olan Ayşegül’ün biyonik kulağı ve ablası Ayfer’in (12) bozulan işitme cihazı için yardım beklediklerini söyledi.

#3
Foto - Ayşegül, 3 yıldır duymadan derslere giriyor! Ailesi biyonik implant için yardım bekliyor

Ayşegül’ün duymadığı için sosyal hayatında sıkıntılar yaşadığını anlatan anne Ebru Şiş, “Ablası ve Ayşegül, işitme engelli olarak doğdu. Ayşegül 5 yaşındayken ameliyat oldu ve implant takıldı. Ameliyattan 1 yıl sonra oynarken kırdı, yenisini alamadım. Eşim trafik kazası geçirince maddi olarak zor duruma düştük. 3 yıldır kızım duymuyor. Okula da implantı olmadan gidiyor. Okuyamıyor sadece yazılanları taklit ederek, yazabiliyor. Arkadaşlarıyla da el işaretiyle anlaşıyor. Konuşamadığı için bazen arkadaşları da alay edebiliyor. Haliyle okula gitmek istemiyor. Onun bu durumuna çok üzülüyorum. Bir anne olarak içim yanıyor ama elimden bir şey gelmiyor” diye konuştu.

#4
Foto - Ayşegül, 3 yıldır duymadan derslere giriyor! Ailesi biyonik implant için yardım bekliyor

Eşinin trafik kazası geçirmesinin ardından maddi sıkıntılarının arttığını kaydeden Ebru Şiş, “Ev sahibim kirayı ödeyemeyince bizi evden çıkardı. Kayınpederimin evine taşındık. Kızlarım bana bağımlı yaşıyorlar. Her türlü ihtiyaçlarını ben gidermek zorundayım. Çocuklarım da evlerinin ayrı olmasını istiyor ancak durumum yok. Büyük kızımın da kulak arkası cihazı var. O da bozuldu ancak yenisini alamadım” dedi. Kızının tekrar duymasını istediğini söyleyen Ebru Şiş, “Önümüzdeki ay okullar açılacak. Eğitimleri aksadı. Bize, kızlarımın implantları için yardımcı olunmasını istiyorum. Ayşegül’ün duymasını, yaşıtlarıyla oynamasını istiyorum” ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu davasında Ertan Yıldız savunma yaptı: "Kaynak yaratmak için kurulan bir yapı vardı"
Gündem

İmamoğlu davasında Ertan Yıldız savunma yaptı: “Kaynak yaratmak için kurulan bir yapı vardı”

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının 69’uncu duruşmasında savunma yapan eski İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Er..
Küstahlığa bakın! Kılıçdaroğlu aradı, telefonu açmayacağını ilan etti
Gündem

Küstahlığa bakın! Kılıçdaroğlu aradı, telefonu açmayacağını ilan etti

İktisatçı Prof. Dr. Uğur Emek'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çıkışı tepki çekti. Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını gösteren telefon kay..
İran fena vurdu! ABD’ye ‘Benzeri Görülmemiş’ darbe
Gündem

İran fena vurdu! ABD’ye ‘Benzeri Görülmemiş’ darbe

İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki hedeflerine yönelik İHA ve füze saldırılarının bilançosuna ilişkin dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı. Amerik..
İşgalci rejimden Hollanda'ya darbe: Sınır dışı edilecekler!
Gündem

İşgalci rejimden Hollanda'ya darbe: Sınır dışı edilecekler!

Hollanda'nın işgal altındaki Filistin topraklarından gelen ürünlere yönelik ticaret yasağı kararı, Tel Aviv yönetimini harekete geçirdi. İşg..
Günlerdir firardaydı! Kuriş örgütü üyesi bakın nerede enselendi?
Gündem

Günlerdir firardaydı! Kuriş örgütü üyesi bakın nerede enselendi?

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında, örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 k..
Firari koyunlar jandarma dronundan kaçamadı
Yerel

Firari koyunlar jandarma dronundan kaçamadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ağıldan çıkarak kaybolan 50 küçükbaş hayvan, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin havadan yaptığı dron destekl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23