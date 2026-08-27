Onlar da konkordato ilan etti
Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken devasa şirketler peş peşe iflas bildiriminde bulunuyor. Son gelen haberlere göre, 56 yıllık aydınlatmacı konkordato ilan etti.
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Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken devasa şirketler peş peşe iflas bildiriminde bulunuyor. Son gelen haberlere göre, 56 yıllık aydınlatmacı konkordato ilan etti.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, İzmir Halkapınar’da faaliyet gösteren Özışık Ticaret Ltd.Şti. ile ortakları Faruk Çabuk, Cüneyt Çabuk ve Feridun Çabuk konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.
İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talebini değerlendirerek, şirkete ve ortaklarına üç ay geçici mühlet verdi.
Özışık Ticaret Ltd. Şti., 1970 yılında Faruk Çabuk tarafından kuruldu. Şirketin ana faaliyet alanı, elektrik ve aydınlatma malzemelerinin tedarik ve satışını kapsıyor. Firma aynı zamanda büyük inşaat projelerinin aydınlatma işlerini yapıyor.
Firmanın portföyünde yer alan başlıca markalar arasında Philips Aydınlatma, Schneider Elektrik, ABB Elektrik, Hager Grup, Sylvania Aydınlatma ve Günsan Elektrik bulunuyor.
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