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Aktüel Tutuklanan Atilla Taş'ın polise saldırdığı görüntüler ortaya çıktı
Aktüel

Tutuklanan Atilla Taş'ın polise saldırdığı görüntüler ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-12-24 03:19:00 -

İstanbul'da polise mukavemet göstermek suçuyla tutuklanan Atilla Taş'ın polise saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Atilla Taş ve eşi, Beşiktaş'ta eğlendikleri barda iddiaya göre aşırı alkollü şekilde içeridekilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. Taş, işletmecilerle kavga etti. Olay yerine gelen polise de mukavemet gösterdiği öne sürülen Taş ve eşi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Taş tutuklanırken eşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şarkıcı Atilla Taş'ın karıştığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Taş ve eşinin barda yaşadığı tartışma, sokakta devam eden arbede ve polisin müdahalesi ile polis merkezinde yaşananlar görüntülere yansıdı.

Taş’ın polislere tekme atmaya çalıştığı ve üzerlerine yürüdüğü görülüyor.

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