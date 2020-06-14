  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tutuklama kararını duyunca adliyeden kaçtı

Karabük’te çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli adliyeden kaçtı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 20:10:12 -
Tutuklama kararını duyunca adliyeden kaçtı

Karabük’te çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli adliyeden kaçtı. Polis ekiplerini peşine takan zanlı polislerin havaya ateş etmesi sonucu yaklaşık 600 metre kadar kaçtıktan sonra kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, E.Y. (17) isimli şüpheli cinsel istismar iddiasıyla dün akşam gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 17 yaşındaki zanlı tutuklama kararın yazıldığı sırada hafta sonu olması nedeniyle az kişinin bulunduğu adliyeden kaçtı. Anons geçilmesi üzerine polis ile zanlı arasında kovalamaca başladı. Şehir merkezine kaçan zanlıyı durdurmak isteyen polis ekipleri havaya ateş açtı. 600 metre kadar kovalamacanın ardından ekipler zanlıyı kıskıvrak yakaladı.


Kovalamaca sırasında iki polis düşme sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Yakalanan zanlı tekrar adliyeye götürülerek tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı