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Yerel Tuttuğunu öldürüyor! Afrika'dan geldi o şehrimize yerleşti!
Yerel

Tuttuğunu öldürüyor! Afrika'dan geldi o şehrimize yerleşti!

Yeniakit Publisher
2024-07-27 15:00:00 -
Tuttuğunu öldürüyor! Afrika'dan geldi o şehrimize yerleşti!

Genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Asya'da görülen dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olan loplu örümcek (argiope lobata) Aksaray’da görüldü. Geçen yıl Gümüşhane, Ankara ve Kahramanmaraş'ta da görülen örümcek nedeniyle vatandaşlar korku içinde yaşıyor.

Genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Asya'da görülen dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olan loplu örümcek (argiope lobata) Aksaray’da görüldü. Geçen yıl Gümüşhane, Ankara ve Kahramanmaraş'ta da görülen örümcek nedeniyle vatandaşlar korku içinde yaşıyor.

Geçen yıl Ağustos ayında Gümüşhane, Ankara ve Kahramanmaraş’ta da görülen dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olan loplu örümcek (argiope lobata) bu kez Aksaray'da görüldü.

Aksaray - Adana kara yolu üzerinde bulunan bir bahçede görülen örümcek ördüğü ağ, iriliği ve farklı şekliyle dikkat çekti.

Genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Asya'da görülen loplu örümceğin şehirde görülmesi üzerine vatandaşlar da tedirgin oldu

Yavruları da bulunan loplu örümceğin yaklaşık birer metre arayla yavrularına yuva yaptığı da gözlemlenirken, leylandi çam ağacının dallarına ördüğü ağın ağacın dallarını sarkıttığı da görüldü. Çekim yapıldığı esnada ağda bir böcek yakalayan loplu örümceğin avını ağıyla örüp adeta paketlediği de kameralara yansıdı.
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Örümceği gören Kerem İz (32), “Buradaki bankta arkadaşlarla oturuyorduk. Ağaçlar arasında büyük bir ağ dikkatimizi çekti. Arkadaşlarla baktık ve değişik türde bir örümcek, bunu ömrü hayatımızda hiç görmedik. Kocaman bir örümcek vardı. İnternetten de araştırdık. Bu tür örümcek Türkiye’de fazla rastlanan bir tür değilmiş, Afrika'da olan bir türmüş. Epey de zehirli bir örümcekmiş. Dünyanın en zehirli örümceklerinden bir tanesiymiş.

Bu yaşıma geldim hiç daha böyle bir örümcek türü görmedim. Şaşırdık ve tedirginiz. Birkaç tane yavruları var. Onlar da ağ yapmışlar. Ağları birer metre mesafeyle yapılmış. Daha çok bizi örümceğin büyüklüğü etkiledi. O yüzden araştırdık. Zehirli olduğunu da öğrenince bizi epey tedirgin etti. Burada da çoğalıyor, birçok yere de yavru yapmış. Bunların bir kaç tanesini görüp gözlemledik. Bazısı ufak bazısı büyük. Bunlar da bizi tedirgin etti” dedi.

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