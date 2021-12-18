Tutarsızlıkta çığır açtı! Ali Babacan dün kötülediği dönemi bugün güzelledi

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında konuştu. Özdemir'in, "Şu anda Türkiye'ye baktığınız zaman ne görüyorsunuz?" sorusuna AK Parti iktidarını hedef gösterip, ekonomik kriz çığırtkanlığı yaparak cevap veren Babacan, "Büyük bir yıkım. Büyük bir çöküş. Çok üzülerek söylüyorum bunu. Aynı zamanda da kızarak söylüyorum. Çünkü şu anda ülkeyi yönetenlerin, kasıtlı olarak, kendi aldığı kararlarla attığı adımlarla gerçekleştirdiği bir çöküşü yaşıyoruz." dedi.

Tutarsızlıkta hızına yetişilemiyor!

Ali Babacan Kasım ayının sonunda, Habertürk canlı yayınında, 2014'teki Gezi kalkışmasına destek verip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "yanlış yapıyorsunuz" dediğini iddia ederek dönemin yönetimini hedef almıştı. Tutarsızlıkta hızına yetişilemeyen Babacan, bugün ise Gezi olaylarının yaşandığı dönemi öve öve bitiremedi.

Felaket senaryosu çizdi

"İnsanlar, şu anda yapılan uygulamaların ne kadar büyük felakete yol açacağını birkaç aya kadar daha iyi anlayacak. Çok yaygın bir yoksullaşma gerçekleşecek." deyip, felaket senaryosu çizen Ali Babacan, AK Parti'de olduğu dönemi "Türkiye'de yıllarca gelir dağılımı düzelmişti. Türkiye'nin 2002'den 2013'e kadar yaşadığı süreçte hem ekonomi büyümüştü hem gelir dağılımı düzelmişti. Bu durumdan herkes payını almıştı." sözleri ile anlattı.

Şimdi de Gezi olaylarının yaşandığı dönemi güzelledi

Babacan, Kasım ayında Habertük canlı yayınında kötülediği Gezi kalkışması dönemine ilişkin, "Dünya Bankası'nın 2014 raporu var. Tamamen bizim yaptığımız reformları anlatıyor. Her alanda. Eğitim, ticaret, girişimcilik, sağlık, işgücü piyasası... Bir ülke nasıl büyür? Büyüme ile birlikte, hizmetler topluma nasıl dağılır? Bunun kitabı bu. Şu anda tam tersini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

'Erdoğan'ı ikna edemedik' demişti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fatih Altaylı'ya konuk olduğu programda, bugün güzellediği 2014 yılını, şöyle kötülemişti:

Ben o gün hükümetteydim. Gezi olaylarının ilk çıkışında kabinedeki bakanların hemen hemen tamamı 'Efendim burada yeşil alan var. Gençler belli ki burada Taksim'in ortasında yeni bir bina görmek istemiyorlar.' dedik. Bakanların hemen hemen tamamı 'Yanlış yapıyorsunuz, bir oturalım, konuşalım, çağıralım. Bu gençlere derdiniz ne, ne istiyorsunuz' diye soralım dedik. Bu kadar inat, ısrar olur mu ya? Erdoğan'ı ikna edemedik. Söylüyoruz 'Hayır' diyor.