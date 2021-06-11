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Gündem

TUSKON davasında karar açıklandı

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik görülen ana davada 6 kişiye silahlı terör örgütüne üyelikten 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 12:30:00 -
TUSKON davasında karar açıklandı

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 35 sanıklı TUSKON davası karar bağlandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyaları ayrıldı.

Sanıklar Ahmet Tuzlu, Ahmet Şener Gülenç, İlhan Karagöz, Salih Zeki, Zeynep Meral ve Arzu Üre'ye "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmaktan" 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9 kişiye silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber yardım suçundan 1 yıl on üçer ay hapis cezası verildi.

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