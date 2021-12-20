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Ekonomi TÜSİAD'ın seçilmiş iktidara parmak sallamasının ardından MÜSİAD'dan flaş çıkış!
Ekonomi

TÜSİAD'ın seçilmiş iktidara parmak sallamasının ardından MÜSİAD'dan flaş çıkış!

Eski Türkiye'de hükümetlere parmak sallayan TÜSİAD, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı ile skandal bir açıklama yaparak Türkiye ekonomisi üzerinden hükümeti hedef almaya çalıştı. Başkan Erdoğan'ın, "Ey TÜSİAD ve yavruları, kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de gayet iyi biliyorum." ifadeleriyle tepkisini göstermesinin ardından bir açıklama da MÜSİAD'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 00:23:00 - 2021-12-20 00:26:01
TÜSİAD'ın seçilmiş iktidara parmak sallamasının ardından MÜSİAD'dan flaş çıkış!

Vesayet özlemi çeken CHP ve Eski Türkiye özlemiyle hükümete ayar verip siyasi mühendislik yapılmaya çalışan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) skandalına karşı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) flaş bir çıkış geldi.

TÜSİAD, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı ile skandal bir açıklama yaparak Türkiye ekonomisi üzerinden hükümeti hedef almaya çalıştı.

Başkan Erdoğan'ın, "Ey TÜSİAD ve yavruları, kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de gayet iyi biliyorum." ifadeleriyle tepkisini göstermesinin ardından bir açıklama da MÜSİAD'dan geldi.

"Düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi"

MÜSİAD, Türk ekonomisinin algı manipülasyonlarına karşı dimdik ayakta olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde uygulamaya konulan üretim yatırım ihracat ve istihdam kazanımlarımızı katbekat artıracağımıza inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz." açıklamasını yaptı.

MÜSİAD'ın açıklaması şu şekilde:

MÜSİAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, modern ekonomiler en az maddi sermaye kadar sosyal sermayeye de ihtiyaç duymaktadır. Sosyal sermayenin başlıca kaynağı ise güven faktörüdür. Üzülerek görmekteyiz ki; son dönemde, makroekonomik temellere dayanmayan sun'i bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. MÜSİAD olarak bizler reel ekonomik göstergelerle değil algılarla yön verilen her türlü ekonomik iklimin karşısındayız.

Zira yılın 3 çeyreğinde %11,7 büyüyen, 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez.

Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama %5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır.

Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde uygulamaya konulan; üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı katbekat artıracağına inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz."

 

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