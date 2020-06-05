TÜSİAD'dan Dünya Çevre Günü mesajı

İSTANBUL (AA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Doğanın kendini yenileme gücünün sınırlarının zorlanmaması gerektiği bilinciyle ve en büyük sorumluluğumuzun gençlerimize karşı olduğunu unutmadan iklim değişikliğine karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Kaslowski 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada Kovid-19 salgını sürecinde küresel risklerin ne kadar yakında olduğunu, etkilerinin ne kadar güçlü olduğunu tecrübe ettiklerini kaydetti.

Simone Kaslowski, "En önemli küresel risklerden biri olan iklim değişikliği konusuna artık ertelemeden, gecikmeden işbirliği ile bir çözüm bulmamız gerektiğini daha iyi anlamamız gereken bir dönemden geçiyoruz. İklim değişikliği ve hızla artan doğal kaynak kullanımının doğurduğu riskleri derinden hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği'nin yeni büyüme modelini iklimi ve çevreyi önceliklendiren bir yapıda kurguladığını anımsatan Kaslowski, şunları kaydetti:

"Biz de ülkemizin iklim değişikliği ile mücadeleyi ve döngüsel ekonomi uygulamalarını güçlendirecek çalışmalarına katkı sağlamaya kararlılıkla devam ediyoruz. İklim değişikliği ve çevre sorunlarına tedbirsiz kalmanın ve gecikmenin maliyeti maalesef çok yüksek olacak. Doğanın kendini yenileme gücünün sınırlarının zorlanmaması gerektiği bilinciyle ve en büyük sorumluluğumuzun gençlerimize karşı olduğunu unutmadan iklim değişikliğine karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz.

Bunun için bütüncül politikalarla desteklenen, uygulanabilir tedbirler içeren bir yol haritasının gerekliliğine dikkat çekiyoruz. Bu temenni ile; bu yıl hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyan biyolojik çeşitlilik temasına odaklanan Dünya Çevre Günü'nü kutluyoruz."







