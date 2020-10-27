TÜSİAD SD2 Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı etkinliği

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, "Dünya hem değişiyor hem de coğrafyalar arası farklılıklar daha da belirginleşiyor. Bu yüzden de 'customization' çok önemli olacak. Ancak bunun riskini görmemiz lazım. Bunun riski maliyetler." dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'nın (SD2) Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı (STEP) etkinliği, çevrim içi gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Teknoloji Trendleri, Endüstri 5.0 ve Sanayide Yeni Nesil Uygulamalar" başlıklı panelde konuşan Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Alemdar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ekonomiye etkisini küçük görmenin mümkün olmadığını, pandeminin etkilerinin gelecek dönemde daha net bir şekilde görüleceğini söyledi.

Alemdar, her şeyin şirketlerin çevikliğine ve doğru kararları etkin, hızlı bir şekilde alabilmesine bağlandığını vurguladı.

Sabancı Holding'in, teknoloji değişim yolculuğunda seçili önceliklere odaklandığını belirten Alemdar, "SabancıDx üzerinden öncelikle ileri veri analitiğini odağımıza koyduk. Daha sonra buna siber güvenlik geldi. Şimdi de Endüstri 4.0 ve nesnelerin internetine odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayide "customization (kişiselleştirme)" fikrinin sanayicileri içten içe korkuttuğunu ifade eden Alemdar, şunları kaydetti:

"Ölçek ekonomisi ve standardizasyon, aslında ürünlerin maliyetini düşürür. Daha ekonomik ürünlerin ve servislerin insanlara daha kolay, daha hızlı ulaşmasını sağlar. Dünya gelişiyor, bununla beraber de müşteri talepleri değişiyor. Dünya hem değişiyor hem de coğrafyalar arası farklılıklar daha da belirginleşiyor. Bu yüzden de 'customization' çok önemli olacak. Ancak bunun riskini görmemiz lazım. Bunun riski maliyetler. O zaman bu maliyetleri çözebilmek için fırsat yatıyor. İşte orada da verimli dijitalleşme önemli oluyor.

İkinci risk ise güvenlik. Güvenliği sağlamanın çok önemli olduğu ortaya çıkıyor. Öte yandan, dijitalleşmeyle beraber bence işsizlik artmıyor, tam tersine azalıyor. Yeni iş ve beceri alanları çıkıyor. Böylece insanoğlu inkişaf etmeye devam ediyor. Dolayısıyla dijitalleşme, iş gücü açısından evet bir tehdit olabilir. Eğer insanoğlu doğası itibarıyla daha çok gelişme, öğrenme ve öğrendiklerini işe yansıtmasında durursa, doğasına aykırı davranırsa bir tehdit olur dijitalleşme... Diğer türlü risk değildir."





- "Kovid-19, 5G teknolojisini hızlandırdı"





SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın da ilk bilgisayarın kullanılmaya başlamasından bu yana 70 yıl geçtiğini hatırlatarak, özellikle bu yıl pandeminin etkisiyle müthiş bir dijitalizasyon yaşandığını gözlemlediklerini aktardı.

Artık teknoloji kullanmadan müşteri ilişkileri ya da tedarik zincirini yönetmenin mümkün olmadığını vurgulayan Aydın, teknolojinin iş hayatının tam merkezine yerleştiğini belirtti.

Pandemi sebebiyle dünyadaki tedarik zincirlerinin kırıldığını ifade eden Aydın, "Duraksayan fabrikalarda üretim kapasitelerinin düşmesi sadece şirketleri değil, ülkeleri de zor duruma bırakır hale geldi. Dolayısıyla pandeminin etkilerini sanayide çok ciddi oranda yaşadık." diye konuştu.

Pandeminin etkilerini büyük şirketlerin orta ve küçük ölçekli şirketlere göre daha fazla tolere edebildiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Büyük şirketler, son 10-15 yılda şu veya bu sebeple teknolojiye yatırım yaptı. Ancak orta ölçekli ve küçük şirketler, eğer teknolojiye yeterince yatırım yapmadıysa pandemiden çok fazla etkilendiğini araştırmalar gösteriyor. Ayrıca, uzaktan çalışma, pandemiyle birlikte hayatımıza girdi ancak bazı problemler getirdi. Dünya Ekonomik Forumu araştırmasına göre, uzaktan çalışmanın getirdiği problemlerden birincisi iletişim problemi, ikincisi çalışanların yaşadığı yalnızlık sendromu, bir diğeri de duraksama olmadan uzun ve uzayan toplantılar..."

Kovid-19'un 5G teknolojisini hızlandırdığını vurgulayan Aydın, "5G hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Şu anda dünyada 80'den fazla operatör, 35 ülkede 5G'ye geçmeyi planladığını açıkladı veya geçmeye başladı. 5G ile çok daha dijital dünyayı yaşayacağız. Bu değişimi fabrikalar içinde ve sokakta çok daha fazla deneyimleyeceğiz." şeklinde konuştu.





- "Dijitalleşme çok uzun bir süreç"





Assan Bilişim Kurumsal Uygulamalar ve Dijital Teknolojiler Direktörü Gökhan Öncü ise Assan Bilişim'in, 2006 yılında Kibar Holding Grup bünyesinde kurulduğunu ve grup bünyesindeki şirketlerin tüm IT ihtiyaçlarını karşıladığı bildirdi.

Öncü, Assan Bilişim'in, ileri teknolojiye sahip servis ve çözümler sunarak tüm grup şirketlerinin güvenilir iş ortağı olmayı hedeflediğini aktardı.

Kibar Holding bünyesindeki şirketlerde yaşanan dijital dönüşümleri anlatan Öncü, "Dijitalleşmenin çok uzun bir süreç olduğunu düşünüyorum. 'Ben tamamladım, bitti, oldu' demek mümkün değil, değişen teknolojiye adapte olmak gerekiyor." dedi.



