Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döviz kuru üzerinden hükümeti hedef alan TÜSİAD’a sert eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vesayete, terör örgütlerine, darbecilere, küresel güç baronlarına nasıl direndiysek, bunlara karşı da direneceğiz. Şimdi buradan sesleniyorum, çekinme yok. Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum, tek göreviniz var; yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz? Önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de gayet iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka ama bizim derdimiz bambaşka.” dedi. Peki kim bu TÜSİAD? TÜSİAD ne demek? TÜSİAD’ı kim kurdu? TÜSİAD ne zaman kuruldu?

TÜSİAD ne zaman kuruldu?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 1971 yılında İstanbul merkezli, endüstri ve hizmet kuruluşlarını temsil eden önde gelen gönüllü Türk sermayedarlarınca kurulmuş olan örgütün adıdır. Vikipedi’de yer alan bilgilere göre, TÜSİAD başlangıçta siyasi açıdan fazla etkili olmamasına rağmen, 1970'lerin sonlarına doğru ekonomik ve politik anlamda gittikçe güç kazandı. Hükûmetin istifasını talep eden gazete ilanları vererek 15 Mayıs 1979'da başlattığı kampanya, Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükûmetin düşmesinde önemli rol oynadı. Ondan sonra kurulan Süleyman Demirel başkanlığındaki azınlık hükûmetine de destek vererek, 24 Ocak Kararlarının alınmasında kilit rol üstlendi. 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nin (RP) birinci olması üzerine TÜSİAD, tarihinde ikinci defa verdiği gazete ilanlarıyla Anavatan Partisi (ANAP) - Doğru Yol Partisi (DYP) koalisyonunun oluşmasını destekledikleri ilan etti.

25 Ocak 2007'de Arzuhan Doğan Yalçındağ TÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu başkanı seçilerek, TÜSİAD'ın tarihindeki ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu. 12 Aralık 2009'da Ümit Boyner TÜSİAD'ın tarihinde seçilen ikinci kadın yönetim kurulu başkanı oldu, 13 Mayıs 2010'de ise Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) genel başkanı Ömer Cihad tarihte ilk kez TÜSİAD'ı ziyaret etti. 18 Ocak 2018'deki 48. Olağan Genel Kurul'da derneğin adı değiştirildi.

TÜSİAD başkanı kim?

TÜSİAD'ın halihazırda başkanı Simone Kaslowski'dir.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanları

Vehbi Koç (1971-1979)

Nejat Eczacıbaşı (1980-1986)

Sakıp Sabancı (1987-1989)

Rahmi Koç (1990-1994)

Feyyaz Berker (1995-1996)

Bülent Eczacıbaşı (1997-2000)

Muharrem Kayhan (2001-2004)

Mustafa Koç (2004-2010)

Erkut Yücaoğlu (2011-2014)

Tuncay Özilhan (2015-)

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanları

Feyyaz Berker (1971-1980)

Ali Koçman (1980-1985)

Şahap Kocatopçu (1985-1986)

Sakıp Sabancı (1986-1987)

Ömer Dinçkök (1987-1989)

Cem Boyner (1989-1991)

Bülent Eczacıbaşı (1991-1993)

Halis Komili (1993-1997)

Muharrem Kayhan (1997-1999)

Erkut Yücaoğlu (1999-2001)

Tuncay Özilhan (2001-2004)

Ömer Sabancı (2004-2007)

Arzuhan Doğan Yalçındağ (2007-2010)

Ümit Boyner (2010-2013)

Muharrem Yılmaz (2013-2014) (04.06.2014 tarihinde görevinden istifa etmiş olması TÜSİAD tarihinde ilk istifadır.

Haluk Dinçer (10 Haziran 2014) - 22 Ocak 2015

Cansen Başaran Symes (22 Ocak 2015 - 12 Ocak 2017)

Erol Bilecik (12 Ocak 2017 - 20 Şubat 2019)

Simone Kaslowski (20 Şubat 2019 - )