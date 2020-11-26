TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başekonomistliğine Gizem Öztok Altınsaç atandı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, finansal piyasalarda uzun yıllara dayanan profesyonel deneyimi olan Altınsaç'ın 1 Aralık itibarıyla göreve başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, yurt dışında bir finansal kurumda kariyerine devam edeceği ifade edilen eski TÜSİAD Başekonomisti Zümrüt İmamoğlu’na ise başarılar dilenirken, İmamoğlu’na, TÜSİAD’a katkıları ve çalışmaları için teşekkür edildi.

Altınsaç'ın 2001 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olduğu belirtilen açıklamada, "Aynı yıl Bilkent Üniversitesi İktisat yüksek lisansına başladı ve aynı üniversitede asistanlık yaptı. Yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden aldı. 2004 yılında Garanti Yatırım’da Ekonomistlik görevine başladı. 2012-2016 yılları arasında Garanti Yatırım’da Başekonomistlik görevini yerine getirdi. Ardından GOA danışmanlık şirketini kuran Altınsaç çeşitli kurumlara danışmanlık hizmeti verdi. 2011 yılından bu yana, eş zamanlı olarak, Bloomberg HT’de yorumcu olarak yayın yapmakta olan Altınsaç, Sabancı Üniversitesi’nde ve Özyeğin Üniversitesi’nde dersler vermektedir." ifadelerine yer verildi.



