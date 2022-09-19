TUSAŞ'tan kritik hamle! Gözünü o pazara çevirdi

Uluslararası tanıtım faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyecek olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Güney Afrika’nın Pretorya bölgesinde bulunan Waterkloof Hava Üssü’nde gerçekleşecek Afrika Havacılık ve Savunma fuarına katılacak.

Türkiye’nin havacılık ekosisteminin öncü şirketi olarak geliştirdiği hava platformlarını ve uzay projelerini standını ziyaret edecek heyetlere tanıtacak olan şirket, Milli Muharip Uçak, AKSUNGUR, ATAK, HÜRJET, HÜRKUŞ-C, ANKA, Small GEO ve GÖKTÜRK ile fuarda yerini alacak.

Afrika Havacılık ve Savunma fuarına ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Savunma Sanayii Başkanlığı’mızın liderliğinde Türkiye’nin milli katılım çerçevesinde temsil edileceği fuarda, ülkemizin savunma ve havacılık alanındaki ileri teknolojilerini Afrika bölgesinden ve dünyanın farklı ülkelerinden fuara katılacak heyetlerle buluşturacağız. Fuar kapsamında bir araya geleceğimiz heyetlere geliştirdiğimiz platformları ve yeni nesil iş modellerimizi anlatacak olmanın heyecanı içindeyiz.” dedi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ Uçağı’nın da ilk müşterileri, Afrika ülkeleri olmuştu.

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