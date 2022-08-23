TUSAŞ'tan heyecanlandıran paylaşım: Sıkı tutunun

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST KARADENİZ hakkında paylaşımda bulundu. Yüz binlerce ziyaretçinin katılım sağlayacağı dünyanın en büyük teknoloji festivaline ilişkin hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

TUSAŞ'ın resmi sosyal medya hesabından Samsun Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST KARADENİZ'e ilişkin paylaşım yapıldı. TUSAŞ'ın Sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Ayakları yere basmayanların buluşacağı, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e hazırız. Sıkı tutunun, TEKNOFEST2022Yükleniyor!" ifadeleri yer aldı.

TUSAŞ milli teknoloji hamlesi idealiyle düzenlenen TEKNOFEST kapsamında yaptığı videolu paylaşımda, T625 Gökbey ve T129 Atak helikopterlerini yanı sıra Hürjet uçağı, İnsansız Hava Aracı ANKA, AKSUNGUR'un görüntüleri yer aldı.

İşte TUSAŞ'ın o paylaşımı: