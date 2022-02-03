TUSAŞ’tan "Geleceğin Yetenekleri" Programı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), geleceğin yeteneklerine havacılık tutkusu aşılayacak, uzay ve mühendislik alanlarında farkındalık oluşturacak, pratik odaklı uygulamalar ile mühendisliği keşfetmelerini sağlayacak olan “Geleceğin Yetenekleri" Programını hayata geçiriyor.

“HÜRKUŞ 6-10”, “HEZARFEN 11-14”, “DEMİRAĞ 15-18” olmak üzere yaş gruplarına göre üç ayrı modülden oluşan “Geleceğin Yetenekleri Programı” ile ilkokuldan üniversiteye programlara dahil olan tüm çocuk ve gençlere yönelik gerçekleştirilecek birçok farklı atölye ve faaliyetler ile meslek seçimlerinde havacılık ve uzay başta olmak üzere mühendislik alanlarında bir kariyer yolu tercih etmeleri amaçlanıyor.



Türkiye’nin havacılık teknolojisinde öncü şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii geleceğin yeteneklerinin kazanımına yönelik yatırımlarına devam ediyor. İlk olarak TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde gençlerin başvurularının alınarak başladığı süreçte, havacılık alanında merak ve keşif duygularını hareketlendirmek adına yeni bir boyut kazandıracak. Bu kapsamda çocukların ve gençlerin mühendislik alanında farkındalıklarını artırmak için yıl içinde birçok faaliyete imza atan şirket “Geleceğin Yetenekleri Programı” ile genç yetenek geliştirme çalışmalarını ilkokul yaşlarına kadar indirdi. Böylece 6-18 yaş arası tüm çocuklara yönelik ilkokuldan başlamak üzere çalışmalar gerçekleştirecek ve programa dahil olanların ilerki yaşlarda meslek seçimlerinde sektöre kazanımları teşvik edilecek.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii HÜRKUŞ 6-10 yaş aralığında çocuklara yönelik pedagoglar eşliğinde hazırlanan gelişim atölyeleri yanında çocuk dergisi, HÜRKUŞ ve GÖKBEY’in anlatılacağı Müzikal oyunu planlarken, 11-14 yaş arası ilk gençlik kategorisindeki HEZARFEN programı ile havacılık farkındalığının yanı sıra pratik odaklı uygulamalar ile mühendisliği keşfetmelerini sağlayacak STEAM atölyeleri ve ilk gençliğe hitap edecek dergi çalışmasını havacılık meraklısı gençlerle buluşturacak. 15-18 yaş arası gençlerin ilk meslek seçimlerindeki tüm sorularına yanıt verecek birçok etkinliğin tasarlandığı DEMİRAĞ 15-18 modülünde ise liselerde düzenlenecek Mühendislik Seminerleri ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin deneyimli mühendislerini gençlerle buluşturacak olan şirket, üniversite tercih danışmanlığı etkinliği de gerçekleştirecek.

Tüm yaş gruplarına yönelik gerçekleştirilecek Teknik Gezi ile çocukları ve gençleri bir araya getirecek olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii kurulacak stantlarda kariyer ve mühendislik odaklı etkinlikler gerçekleştirecek. Her yıl bahar döneminde gerçekleştirilecek Teknik Gezi’de, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ürünlerin sergilendiği alanların yanı sıra uçuş gösterileri ve hava araçlarını geliştiren mühendislerle sohbet imkanı da sunulacak. Geleceğin Yetenekleri Programı hakkında detaylı bilgiye kariyer.tusas.com/geleceginyetenekleri adresinden erişilebilecek.



Geleceğin Yetenekleri Programı hakkında görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Ülkemizin geleceğinin gençlerimizin omuzlarında yükseleceğini biliyoruz. Bu kapsamda ilkokuldan itibaren tüm evlatlarımızın mühendislikle tanışmasını, onların ilerde meslek seçimlerine bir nebze de olsa katkı sağlayacak olmayı önemsiyoruz. Bugün faaliyete aldığımız 'Geleceğin Yetenekleri Programı‘ 6-18 yaş arası tüm çocukları ve gençleri mühendislikle buluşturacak ve yüksek teknolojili multidisipliner bir meslek olan havacılık ile tanıştıracak. Bu programlarda yetişen gençlerimizin bir kısmı üniversite sonrası geleceğin hava araçlarını tasarlayacak ve üretecek ekiplerin içinde yer alabilecek. Gençlerimize ‘mühendis olun‘ çağrımı yineliyorum. Ebeveynlerimize hayata geçirdiğimiz bu program hakkında ortaya koyacağımız çalışmalarımızı takip etmelerini ve evlatlarımızı bu programlara yönlendirmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.