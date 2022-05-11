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Teknoloji TUSAŞ'tan dev hamle! ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA) için yeni imza
Teknoloji

TUSAŞ'tan dev hamle! ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA) için yeni imza

TUSAŞ’tan büyük hamle: ANKA İnsansız Hava Aracı Kazakistan’da da üretilecek

Yeniakit Publisher
2022-05-11 09:31:00 - 2022-05-11 09:36:23
TUSAŞ'tan dev hamle! ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA) için yeni imza

 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), geçtiğimiz yıl ANKA İnsansız Hava Aracı’nın ihracat anlaşmasına imza attığı Kazakistan ile yeni bir iş birliğine imza attı. TUSAŞ ile Kazakistan Engineering şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptı ile ANKA İnsansız Hava Aracı, Kazakistan’da ortak olarak üretilecek. Üretimin yanı sıra bakım onarım süreçlerini de içeren teknoloji transferi konularında iş birliği gerçekleştirilecek.

ANKA SİHA ihracatı

Kazakistan ile ihracat anlaşması imzalanan ANKA İnsansız Hava Aracı’nın Kazakistan’da üretilmesinin önü açıldı. ANKA İnsansız Hava Aracı‘nın Türkiye dışındaki ilk üretim üssü haline gelecek Kazakistan’da bu alanda insan kaynağı yetiştirilmesi ve Kazakistan‘ın İHA üretim kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

TUSAŞ'tan dev hamle! ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA) için yeni imza

İmzalanan mutabakat zaptı hakkında açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “ANKA’mız için yeni bir üretim üssüne imza atmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz ANKA’mızın yurt dışında bu düzeyde rağbet görmesi bizleri gururlandırıyor. Bölge coğrafyasının savunma ve havacılık endüstrisine katkı sağlayacak olan bu anlaşma sayesinde dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ticari ve dostluk bağlarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağız. İş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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